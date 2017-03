Vizcaíno afirma que no dimitirá "por una errata" en un folleto turístico

El teniente de alcalde de Tías, Amado Vizcaíno, ha respondido a las críticas de la oposición asegurado que el folleto distribuido en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB) “no es un folleto con publicidad falsa ni así se ha pretendido en ningún momento”. Vizcaíno ha reconocido que el folleto contiene una “errata”, ya que habla de un museo con obras de Pepe Dámaso, cuando debería poner “futuro museo”.

Según ha explicado, la errata se ha producido al trasladar al folleto unas declaraciones sobre la cesión de 600 obras del artista al municipio. El responsable municipal ha pedido “perdón” por esta errata pero ha afirmado que no va a dimitir, como han solicitado el Partido Socialista, Nueva Canarias, Ganemos Lanzarote y San Borondón, ni el alcalde le va a cesar. “No considero que sea un grave error como para tener que dimitir, si no lo haría sin dudarlo”.

Los 200 folletos que están editados y que no se repartieron, no se distribuirán, según ha detallado. No obstante, ha indicado que los demás no pueden recuperarse, ya que se repartieron la Feria de Turismo, en los actos del 50 aniversario del municipio y entre vecinos de la localidad. En total, incluyendo los 200 folletos que no se han repartido, se editaron 800.

En declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, Vizcaíno ha apuntado que sí habrá un museo y que de hecho este viernes hay una reunión prevista, con autoridades de las distintas instituciones, en la que “se va a hablar sobre dónde va a ir instalada” esta instalación museística en Tías. El edil ha detallado que se trata de una iniciativa en la que se está trabajando desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en el proyecto de ‘Pepe Dámaso. Ocho islas, ocho museos’ ,para que se abra un museo en cada isla.



En qué inmueble irá y financiación

Vizcaíno ha relatado que en el caso de Lanzarote, el compromiso era instalarlo en Tías, ya que Pepe Dámaso en su día "ya firmó la cesión de 600 obras. Esto es una realidad”. En estos momentos, lo único que falta “es decidir en qué inmueble irá este museo y cómo se financiará”.

Respecto a las críticas de la oposición, Vizcaíno ha insistido en que en el pleno celebrado este martes ya respondió a la concejal del PSOE, Kalinda Pérez. “Cuando se me dijo dónde está el museo local, pues la respuesta fue que el museo no está. Si hubiese dicho que sí, pues estaría mintiendo. A ellos no les gustó la respuesta. No están acostumbrados a la sinceridad”, ha manifestado Vizcaíno.

El representante municipal ha indicado que en ningún momento hubo “tono burlesco” en su respuesta, como cuestionaba la oposición en su comunicado. “Cuando le dije que no estaba, ellos mismos se echaron a reír. Ése fue el tono burlesco que hubo. No hubo tono burlesco ninguno”, ha explicado el teniente de alcalde.

"No va a hacer un grave daño irreparable al turismo"

“No creo que esa errata vaya a hacer un grave daño irreparable al turismo en Puerto del Carmen o Tías”, ha añadido, señalando que el PSOE en vez de vigilar “esa errata y pedir responsabilidades, debería pedirlas por todo lo hecho por los socialistas con anterioridad en el municipio de Tías".

En este sentido se ha referido al pago que esta misma semana ha tenido que afrontar el Consistorio de “252.000 euros extras de intereses de demora de una expropiación que ya nos costó más de 500.000 euros por apenas 2.000 metros cuadrados”. Además, ha advertido de que “todavía quedan muchísimas sentencias por llegar”. Una gestión, la del PSOE, que en su opinión “pone en peligro la estabilidad ya no sólo turísticamente del municipio, sino la estabilidad económica del municipio” y por la que él no pide “explicaciones todos los días”.