El portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez, ha afirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero que su partido está dispuesto "a hablar con todos" tras la ruptura del pacto en la institución, aunque ha insistido en que él "no" se fía de Pedro San Ginés y en que "no es fácil gobernar" con el nacionalista.

"No es fácil gobernar con Pedro San Ginés y, lógicamente, luego las cosas que ha hecho en el pleno. Trae la documentación a última hora y, luego, el otro día en el pleno pretende que le votemos algo que él va a decir de pura voz. ¿Si no me fío de lo que firma, cómo me voy a fiar de lo que dice?", ha señalado Ángel Vázquez.

Al respecto, ha recordado que Pedro San Ginés "no respetó" en su día el pacto con el PP". "Nos echó con una mentira, diciendo que íbamos a pactar con el PSOE cuando no era verdad", ha añadido Vázquez, apuntando que la "obsesión exclusiva" del presidente del Cabildo "era tener los Centros Turísticos y ése fue el motivo de la ruptura" "Tiene una obsesión con los Centros y no permite que nadie los tenga si no es él. Por eso nos echó, y luego con el tiempo se demostró que no había nada con el PSOE. ¿No respeta esas circunstancias y me voy a fiar de una cosa que usted va a contar en el pleno?", ha cuestionado en relación a la sesión que el presidente convocó "de urgencia" el pasado viernes.

"Si CC no nos quería antes, ¿por qué nos va a querer ahora?

Al portavoz del PP en el Cabildo no le gusta además eso de "por el interés, te quiero Andrés". "Si CC no nos quería antes, ¿por qué nos va a querer ahora?", ha cuestionado Ángel Vazquez. "Yo estas cosas las veo de otra manera, entiendo que la política tiene que ser de otra manera y que hay circunstancias que no tienen que ocurrir para que no se den situaciones como las de ahora. Mi forma de entender la política es que hay que hacer más esfuerzos para no convertirla en circos. En el PP lo pensamos, pero hay otros partidos a los que les gusta hacer circos y es una pena", ha añadido.

Vázquez ha reconocido además que a él no le gusta que ahora se pinte al PP como "la llave para todos". "Lo que no puede ser y a mí me sienta muy mal es que a principios de legislatura el PP no interesa y ahora resulta que somos la llave para todos, muy interesantes, muy buenos, y todo el mundo piensa en nosotros".

Aún así, el portavoz del PP en el Cabildo ha afirmado que "nadie" le ha llamado "ni de un lado ni de otro", es decir, para que su partido apoye al Gobierno de San Ginés o para una moción de censura, aunque desconoce si ha habido contactos a nivel regional. "Eso ya no lo sé porque no me han llamado para decírmelo y a mí tampoco el partido me ha dicho nos han llamado para que hagais esto", ha puntualizado. "¿Que quieren hablar con nosotros? Dispuestos con todo el mundo, como dijo ayer la presidenta, porque somos democráticos y nos sentamos con todos, pero ponemos nuestras condiciones y luego a ver qué pasa", ha indicado.

Lo que sí ha dejado claro Ángel Vázquez es que está "absolutamente descartado" que el PP pueda apoyar "desde fuera" al Gobierno en minoría del Cabildo ni "ninguna situación" similar.

Acusa a CC de "enrevesar" el conflicto en los CACT

Por otro lado, el portavoz del PP en la primera institución de la isla ha hablado de la huelga en los CACT destacando que su partido "siempre intentó desbloquear esta situación y fue el único que pidió generosidad a los trabajadores para que la desconvocaran". "No apoyamos ni a unos ni otros, queremos sentido común y poner fin a una situación que no tenía que haber ocurrido por errores en el convenio que no tenían que haber pasado", ha manifestado.

A este respecto, Vázquez ha explicado que, por ello, fue él quien solicitó que la interventora del Cabildo hiciera un informe "respondiendo a si la petición de los trabajadores, tal y como la estaban haciendo, vulneraba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Presupuestos Generales del Estado". "Si el informe de Intervención hubiera contestado sí o no a esta pregunta, se hubiera solucionado", considera el popular, que cree que, tal y como se planteó, "el informe no sirve para nada". De hecho, hay que recordar que el propio presidente del Cabildo reconoció que el informe al que se aferraba “no habla expresamente del conflicto” de los CACT

"No responde a la pregunta que hice al Consejo y no quita las dudas que puede haber, para que vea usted cuando no se quieren hacer las cosas bien y se quiere enrevesar, ha apuntado Ángel Vázquez, quien también ha dicho que solicitó que se pidieran dos informes externos de dos abogados laboralistas, uno de la empresa y otro de los trabajadores, para ver si se vulneraba la Ley Laboral "y tampoco se trajeron".

Por último, el portavoz del PP ha señalado que, a su juicio, se cometieron "errores flagrantes" en los CACT. "El convenio no se tuvo que hacer como se hizo, haber dado las cartas personalizadas como se hicieron y no he visto que nadie se responsabilice. Claro, si hacen eso tienen que marcharse y eso es lo que no quiren hacer", ha concluido.