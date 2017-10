Twitter suspende la cuenta de Sigfrid Soria tras otro polémico tuit sobre Cataluña, gays y sida

El ex diputado regional del PP por Lanzarote Sigfrid Soria, que hace cuatro años fue apartado de sus responsabilidades orgánicas en el partido tras haber amenazado en Twitter con dar "una hostia" al "perroflauta" que le hiciera un escrache, ha vuelto a desatar la polémica en esta red social, hasta el punto de que Twitter le ha suspendido su cuenta.

"Quejarte por haberte llevado un palo siendo okupa el 1-0 es como quejarte por tener sida cuando lo haces a pelo siendo gay", ha publicado Sigfrid Soria este jueves en Twitter. Según ha explicado él mismo a La Voz, el primero en reprocharle ese tuit ha sido el consejero de Somos en el Cabildo de Lanzarote, Tomás López. "No me sigue, ni yo a él, pero se dirigió a mi y me dijo que era una barbaridad aquello. A mí y a siete, ocho o diez organizaciones LGTBi, como recriminándome el contenido del tuit", ha relatado el exdiputado del PP, que fue apartado de sus funciones orgánicas en el partido tras la polémica que generó hace cuatro años en esta misma red social.

"Yo le contesto a él, pero también a los demás, porque existe esa posibilidad, diciéndole que ese tuit está fundamentado en reflexiones jurídicas, judiciales y sanitarias, en lo cual me ratifico totalmente. El siguiente tuit que me envió a mí y a todas esas organizaciones es que me iba a denunciar y ahí se quedó la cosa, pero al rato Twitter suspendió la cuenta", ha añadido Sigfrid Soria.

Así, Soria cree que Twitter decidió cerrar su cuenta después de que Tomás López "movilizara" un "masivo rechazo" en las redes sociales del sector LGTBi. "A mí se me suspende la cuenta porque realmente soy perseguido por el colectivo gay, esto está clarísimo", ha señalado.

"Lo mantendría si Twitter me rehabilitara la cuenta"

El exdiputado popular asegura que su intención con el tuit que publicó "no era ofender a nadie" y, de hecho, se ha ratificado en el contenido del mismo, hasta el punto de que ha apuntando que "lo mantendría" si Twitter le rehabilitara la cuenta. "La explicación es que los que ocuparon los colegios el 1 de octubre, a sabiendas de que estaba prohibido judicialmente, se exponían a que la policía les desalojase y, por lo tanto, a llevarse algún palo que otro. Si tú vas a algo prohibido, y te enfrentas al orden público, te arriesgas a lo que pasó. Lo mismo que eso es el homosexual que lo hace sin protección, que luego no se queje si se contagia de sida", ha sostenido.

Con ello, Sigfrid Soria no considera que haya dicho "ninguna barbaridad". "La prevalencia del sida en el colectivo gay es del 67%. Por lo tanto, la mayoría de infectados por sida son gays. Luego yo no estoy poniendo ninguna barbaridad, porque lo que no he hecho es hacer el comentario de que de contagiarse del sida estemos exentos los heterosexuales". "Son 180 caracteres, no da para más", ha respondido el exdiputado del PP al ser preguntado sobre por qué hizo sólo referencia al colectivo gay en su mensaje.

Además de esta nueva polémica, Sigfrid Soria ya ocupó espacio en los medios de comunicación la pasada semana, cuando convocó a la prensa en los Juzgados para anunciar la presentación de una denuncia en Fiscalía contra Carles Puigdemont y Carme Forcadell "por ultraje a España"