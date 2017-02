El PSOE cree que Clavijo no cesa a Mariate Lorenzo por "miedo a perder el apoyo de CC en Lanzarote"

El diputado socialista Gabriel Corujo ha afirmado en el Pleno del Parlamento autonómico que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, no cesa a la consejera de Cultura, la lanzaroteña María Teresa Lorenzo, “porque tiene miedo de perder el apoyo de su partido en Lanzarote y quedarse en debilidad, no solo en el Gobierno, sino también en CC”. Un cese que los socialistas piden por la gestión de la consejera de Cultura, como máxima responsable, de esta última edición del Festival de Música de Canarias.

Corujo, en su intervención ante el plenario, ha recomendado a Lorenzo que haga autocrítica, “ya que el presidente no se atreverá a hacerla”, y le ha recordado que ya es suyo “el dudoso récord de no incluir en esta edición del Festival ni una sola orquesta de renombre mundial por primera vez en sus 33 años de historia”. También ha preguntado “qué nacionalismo es éste que destruye un proyecto regional para hacer siete proyectos insulares”.

Previamente el portavoz del grupo parlamentario socialista, Iñaki Lavandera, ha instado a Clavijo a hacerse responsable “del desastre del Festival de Música de Canarias y dejar a un lado sus políticas insularistas”. En este sentido, Lavandera ha señalado ante el Pleno de la Cámara que “Clavijo debe decir públicamente si respalda a su consejera de Cultura o va a seguir escondiéndose”. Y ha añadido que “es suya la responsabilidad de nombrar y cesar a los consejeros, por lo que su obligación es tomar una decisión y dejar de trasladar los problemas de CC al Gobierno de Canarias”.

"Partíamos de un modelo consolidado"

Lavandera ha manifestado, en referencia a anteriores ediciones del festival, que “partíamos de un modelo con resultados positivos que algunos podrán o no compartir, pero lo teníamos y estaba consolidado, mientras que ahora no sabemos ni lo que tenemos”. Del mismo modo ha manifestado que el PSOE “no va a avalar que se mienta y se niegue la evidencia, que se hagan cambios con la voluntad de mejorar y en realidad lo que haya sea enfrentamiento e imposición”.

El portavoz de los socialistas ha dicho al presidente Clavijo: “Si quiere popularizar la música clásica, lleve las orquestas a los colegios, lleve los colegios a los auditorios, aumente las becas a los estudiantes de música, no se enfrente a los profesores de los conservatorios, traiga una ley de mecenazgo, pero no se cargue el festival y luego se lave las manos como si no fuera con usted”.

Ha criticado además que Clavijo “precise de la presión de la oposición para cumplir con su deber” y, ante el anuncio de que prescindirá del director del Festival, le ha preguntado si va a necesitar también de una nueva iniciativa del PSOE para cesar al viceconsejero de Acción Exterior por pasarse las reuniones de trabajo jugando al solitario con el móvil.