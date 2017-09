"No podemos apuntalar desde un ayuntamiento a un presidente del Cabildo". De esta forma ha respondido el consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, a las críticas del PP, que reprochó a su partido que no apoye un "cambio de rumbo" en Arrecife para arrebatar la alcaldía a la socialista Eva de Anta.

"Ellos dicen que nosotros vinculamos las dos instituciones, pero es que el único empeño de Ástrid Pérez es ser alcaldesa y si el único empeño del PP es la Alcaldía de Arrecife, es su problema", ha señalado Benjamín Perdomo, que sostiene que "la condición para que el PP entre en el Cabildo", donde CC gobierna en minoría, es que la presidenta insular de los populares consiga la Alcaldía de la capital. "Y si todo pasa por una mujer, lo siento mucho, pero no, hay que tener altura de miras", ha añadido.

De esta forma, Perdomo ha apuntado que "si el PP quiere apuntalar a San Ginés en el Cabildo, que entren", pero que "a Ciudadanos no vengan con estas historias". "Lo intentaron con Andrés Medina, pero les salió mal la jugada. Ahora vienen con Ciudadanos, pero mañana dirán que quiere pactar con Podemos para quitarle la Alcaldía a Eva de Anta. Y a mí Eva de Anta no me gusta, pero mira...", ha manifestado el consejero de Ciudadanos, que cree que "hay que ser un poco más íntegros". "El PP, a nivel estatal, está acostumbrado a tragar con sapos y parece que a nivel insular también, y ése es su problema", ha sentenciado.