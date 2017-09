Leticia Padilla revela que el PP le ha pedido que Podemos apoye una moción de censura en Arrecife

El PP está buscando ahora el apoyo de Podemos para presentar una moción de censura en Arrecife contra la socialista Eva de Anta, para convertir en alcaldesa a Ástrid Pérez. Y para ello ya ha tanteado a una de sus concejales en la capital, Leticia Padilla, que ha confirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero que mantuvo un "encuentro" con la edil popular Dácil Garcias, en la que ésta le hizo la oferta. El acuerdo incluiría a PP y CC, pero necesitarían el apoyo de tres concejales más para conseguir la mayoría suficiente. Dos podrían ser los ediles del PIL, pero aún faltaría un tercero. Por eso, tras intentarlo -de momento sin éxito- con Ciudadanos, ahora el PP estaría buscando el respaldo de Podemos.

"Yo lo veo inviable completamente", ha señalado Padilla. La edil de Ganemos -partido instrumental perteneciente a Podemos- ha destacado no obstante que es su "opinión personal", apuntando que "hay políticas de partido". Pero en cualquier caso, ve "muy complicado" que puedan unir sus fuerzas al PP. "Tenemos una política completamente opuesta, distinta. Aunque en aspectos municipales podamos encontrar más puntos en común, es muy complicado llegar a un acuerdo con el PP. Yo lo veo casi imposible personalmente", ha señalado.

Según Leticia Padilla, lo único que le trasladó la concejal del PP es que se "piensen" si están interesados en participar en una moción de censura, sin que hubiera una propuesta más concreta, es decir, que no se detalló si Ganemos entraría a gobernar o el apoyo se limitaría a firmar la moción para apartar de la Alcaldía a Eva de Anta. "No ha habido propuesta. Fue, piénsenlo, y si están interesados en hablar algo más serio nos volvemos a sentar a hablar, pero ellos saben que es muy complicado", ha precisado.

"Yo de manera personal me llevo muy bien con algunos cargos del PP pero, en general, el PP con nuestro partido no tiene nada que hacer y menos en una moción de censura conjunta. Yo lo veo inviable completamente", ha insistido la edil de Podemos en la capital, que ha apuntado que, aunque trasladará la propuesta a sus compañeros de partido, ella prefiere quedarse "en la oposición".

"Si entra el PP con CC, ¿qué cambiará?"

Leticia Padilla considera que una moción de censura no haría ningún bien a Arrecife y se pregunta "qué cambiará" si entra el PP con CC, "que ahora mismo está llevando a la ciudad a la deriva". "Las concejalías que ahora mismo no están pagando a los proveedores no pertenecen al PSOE, sino a CC. Entonces, ¿qué cambiará? ¿Cuántos meses tardará el Ayuntamiento en ponerse en marcha de nuevo y retomar un equilibrio. Yo a veces prefiero seguir poco a poco luchando con lo que hay y acabar la legislatura tal y como está que provocar una parálisis peor por una moción de censura, pero esto es opinión propia", ha señalado la edil.

Además, a la concejal de Ganemos en Arrecife "no" le parece correcto "meter en el saco" al Ayuntamiento "para dar estabilidad en el Cabildo", donde CC se ha quedado gobernando en minoría tras la ruptura del pacto con el PSOE. "Me parece meter en un berenjenal a una ciudad que ya está caótica, una gestión que ya cuesta avanzar, y creo que sería una parálisis mayor. Entonces, yo lo que pueda pasar en el Cabildo lo miro con miedo, porque los Servicios Sociales de esta ciudad no se pueden permitir un nuevo cambio", ha manifestado.

Además, Padilla considera que "Pedro San Ginés no puede seguir siendo presidente del Cabildo ahora mismo", aunque reconoce que cualquier pacto "es muy complicado". "Los que se llevan no tienen números, sólo podrían sumar los que no pueden llevarse", ha precisado la edil de Podemos, que ha concluido señalando que "la situación del Cabildo es bastante complicada y el único culpable es Pedro San Ginés, que podría haber hecho mejor las cosas, trabajado de manera legal, haberlas hecho mejor y un gobierno más correcto y lo único que ha hecho es meter la pata desde el principio".