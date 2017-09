Migdalia Machín afirma que CC no se plantea sustituir a San Ginés para conseguir el apoyo de Ciudadanos

CC ya ha cerrado filas en muchas ocasiones en torno a la figura de Pedro San Ginés y hoy la secretaria insular del partido lo ha vuelto a hacer en Radio Lanzarote-Onda Cero. Migdalia Machín ha dejado claro que CC no se plantea sustituirle en la presidencia del Cabildo para así conseguir un pacto con Ciudadanos que, con el también apoyo del PP, acabase con la situación de minoría en la que se encuentra el grupo de gobierno de la primera institución de la isla. "Seguimos apostando por Pedro en el Cabildo", ha afirmado.

Hay que recordar que el diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, afirmó de manera contundente que su partido no iba a pactar con Pedro San Ginés. "Nosotros no hemos venido a la política a intercambiar sillones y mucho menos desde luego a mantener a gente imputada por un delito político como es el de prevaricación o por otro tipo de delitos como son los de coacciones", manifestó en relación a la situación del Cabildo de Lanzarote y a la imputación del presidente por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. "Yo tampoco impongo a ningún partido político sus normas internas. Entiendo que cada partido tiene su librillo, su código ético, pero nosotros en CC lo hemos tenido siempre muy claro, no sólo en Lanzarote, sino en Canarias. Siempre hemos dejado que la Justicia funcione y que sea quien resuelva", ha respondido al respecto Migdalia Machín.

La secretaria insular de CC no ha confirmado no obstante si se ha reunido con Ciudadanos en estas últimas semanas para negociar un posible pacto, aunque sí ha señalado que lo ha hecho con "prácticamente todas" las formaciones políticas y, en especial, con el PP, con quien ha asegurado que lo ha hecho "bastantes" veces. "Ahora mismo no tengo por qué tener ninguna lealtad con ningún partido político en en el sentido de cómo hizo el PSOE las cosas en el Cabildo. Yo me he reunido en bastantes ocasiones con el PP, hemos establecido comunicación planteando la situación de su partido, planteando la mía, para ver si es posible llegar a un acuerdo", ha precisado Migdalia Machín. No obstante, el pacto con los populares pasaría por presentar una moción de censura en Arrecife que elevara a Ástrid Pérez a la Alcaldía a cambio de mantener a Pedro San Ginés en el Cabildo y, para ello, para que den los números, se necesitaría el apoyo también de Ciudadanos, quien como se ha señalado anteriormente ya ha dicho de forma rotunda que no va a apoyar a San Ginés.

Migdalia Machín ha dicho que, por su parte, continuará con las "conversaciones" para conseguir obtener una mayoría en el Cabildo. "No tenemos un plazo fijado pero, obviamente, cuanto antes lo resolvamos, mucho mejor", ha señalado. En cualquier caso, la secretaria insular de CC es consciente de que tanto en Lanzarote como en el resto de Canarias puede presentarles una moción de censura, como ya se ha hecho en Icod de los Vinos, que deje a CC fuera de las instituciones. "Los números pueden dar para eso, aunque yo espero que no", ha manifestado. "Esperemos que finalmente CC logre cerrar un pacto y lo podamos hacer con quien sea posible y nos permita dar gobernabilidad en las instituciones", ha añadido.

El pacto en Arrecife, "más complicado"

En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, donde por ahora CC y PSOE mantienen su alianza, Machín ha apuntado que los nacionalistas seguirán "trabajando" y "sacando las cosas adelante", pero ha reconocido que la salida de los socialistas del Cabildo ha "dificultado mucho más" un pacto "que siempre ha sido muy complicado".

"Sabemos que ambos grupos no trabajaban del todo bien, pero siempre apostamos por él. Ahora, la situación ha cambiado. Si ya de por sí era complicado, ahora se dificulta mucho más", ha concluido.