Sufrida victoria del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Globalcaja Quintanar(82-76)

El Aloe Plus Lanzarote Conejero rompió en la noche del sábado la mala dinámica de resultados de las últimas jornadas y sumó una importante victoria ante el Globalcaja Quintanar. El equipo de Iván Fernández fue netamente superior al cuadro de Cuenca, aunque terminó sufriendo por no saber cerrar el partido en el último período del choque. El Aloe Plus Lanzarote Conejero comenzaba el último cuarto con una ventaja de 21 puntos y acabó necesitando del acierto en los tiros libres para sentenciar el choque y sumar la novena victoria de la temporada.

Poco tardó el Aloe Plus Lanzarote Conejero en hacerse con las riendas del encuentro y neutralizar las primeras ventajas del Globalcaja Quintanar. Los triples de Kennedy Eubanks y Raúl Rodríguez, y un rebote ofensivo de Pamor Diene con posterior canasta, ponían el 8 a 7 en el marcador en el minuto tres. Poco después el entrenador del Quintanar solicitaba un tiempo muerto, no encontrando la reacción de su equipo. Tras las indicaciones desde el banquillo, el parcial fue de 9-0 a favor del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Al término del primer cuarto se llegaba con el marcador de 21-11.

Más igualado fue el segundo cuarto del partido, período que se iniciaba con un triple de Taylor García para el Quintanar Globalcaja. Los conquenses se fueron metiendo poco a poco en el partido, aunque seguía siendo el Aloe Plus Lanzarote Conejero el que llevaba la iniciativa en el marcador. Los locales jugaban con mucho ritmo, tratando de desgastar a los visitantes, teniendo sólo tres cambios el Globalcaja Quintanar en el banquillo. Con el marcador de 38-32 se llegaba al final de la primera parte del choque.

Los mejores minutos del Aloe Plus Lanzarote Conejero sobre la cancha de juego se vieron en el tercer cuarto. La segunda parte se iniciaba con un parcial de 12-4 a favor de los locales, teniendo que solicitar el entrenador del Globalcaja Quintanar un nuevo tiempo muerto. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se mostró muy efectivo en ataque en este cuarto, sobre todo desde la línea exterior con los triples de Karl Niama o Jonathan Bosa. El resultado al final del tercer cuarto era de 62-41, 21 puntos de ventaja que parecían más que suficientes para lograr la victoria.

El Globalcaja Quintanar no le perdió la cara al encuentro y se fue metiendo poco a poco en la pelea por la victoria. Un triple de Mario Díaz y un robo con canasta de David Ávila, ponían el 68-60 en el marcador, teniendo que solicitar Iván Fernández un tiempo muerto. La ventaja se reducía hasta los cuatro puntos cuando sólo restaban treinta segundos para el final del partido (76-72). El Aloe Plus Lanzarote Conejero estuvo acertado desde la línea de tiros libres en los segundos finales del choque, anotando Karl Niama, Kennedy Eubanks y Cécimo Armas.

Con el resultado de 82-76 se llegaba a la conclusión del partido, sumando el Aloe Plus Lanzarote Conejero la novena victoria de la temporada y que le permite mantener tres victorias de ventaja sobre los equipos que ocupan la zona de descenso en la actualidad. En la próxima jornada, el Aloe Plus Lanzarote Conejero viaja a Madrid para enfrentarse al HM Torrelodones, otro de los equipos que luchan por evitar el descenso en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (82): Raúl Rodríguez (7), Pamor Diene (4), Kennedy Eubanks (17), Cameron Vines (17) y Cécimo Armas (8) -quinteto inicial- Karl Niama (14), Pedro Hernández (0), Amaurys Robles (2), Jonathan Bosa (3), Alejandro Viera (7), Junior Herrera (3) y César Hernández (0). Entrenador: Iván Fernández

Globalcaja Quintanar (76): Enmanuel Okoroba (24), David Ávila (10), Anthony Freemanur (3), Taylor García (14) y Martín Smith (9) -quinteto inicial- Mario Díaz (14), Grigol Shuan (0) y Andrei Trashkov (2). Entrenador: Santiago Rúiz

Parciales: 21-11, 38-32 (descanso) 62-41, 82-76 (final)

Árbitros: Iván Díaz y Mikel Wiot. Fue eliminado por cinco faltas personales Martin Smith por parte del Globalcaja Quintanar

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 250 espectadores. Partido correspondiente a la 25º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.