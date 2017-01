Una canasta sobre la bocina del Torrelodones derrota al Aloe Plus Lanzarote Conejero

Mal partido el disputado en la noche del miércoles por el Aloe Plus Lanzarote Conejero, falto de intensidad defensiva y que se terminó pagando con la derrota ante el HM Torrelodones. Una dolorosa derrota la sufrida por el Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el HM Torrelodones y que aprieta la lucha por evitar el descenso en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.

Solo al inicio del encuentro el Aloe Plus Lanzarote Conejero se mostró intenso sobre la cancha de juego, intensidad que se fue apagando con el paso de los minutos y permitiendo que los madrileños tuvieran ventajas por arriba de los diez puntos. El Aloe Plus Lanzarote Conejero mejoró en defensa en la segunda parte, remontando la desventaja y viendo como una canasta sobre la bocina de Almir Hadsizehovic los dejaba sin premio.

El comienzo del encuentro no hacía presagiar el mal partido que iba a desarrollar el Aloe Plus Lanzarote Conejero. Los jugadores dirigidos por Iván Fernández comenzaban el choque enchufados, logrando un parcial de 10-2 en los primeros cinco minutos y que obligaban al técnico del HM Torrelodones a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Tras las indicaciones desde el banquillo, el equipo madrileño fue reaccionando, terminando el cuarto con un parcial de 0-13 y llegándose al final de los primeros diez minutos con el marcador de 17 a 17.

En el inicio del segundo cuarto, el HM Torrelodones se ponía por primera vez por delante en el marcador. Una canasta de Iñigo Remón y un triple de Alejandro Herreros ponían el 17 a 22 en el marcador de la Ciudad Deportiva Lanzarote. Kennedy Eubanks fue el encargado de romper el parcial anotando un triple. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se mostraba muy endeble en la zona defensiva, circunstancia que fue aprovechada por el HM Torrelodones para obtener las máximas diferencias del partido. Con el marcador de 31 a 41 se llegaba a la conclusión de la primera parte.

El trabajo defensivo del Aloe Plus Lanzarote Conejero mejoró en la segunda parte, mostrándose más intensos los jugadores sobre la cancha de juego y no permitiendo que el Torrelodones anotara con tanta facilidad. Dos canastas seguidas de Cameron Vines ponían el 44 a 47 en el marcador, solicitando Dani Gómez un tiempo muerto para tratar de frenar la reacción de los lanzaroteños. El Aloe Plus Lanzarote Conejero lograba cerrar el rebote en defensa, reduciendo la ventaja con el paso de los minutos y llegándose al final del cuarto con el resultado de 48 a 49.

El HM Torrelodones se volvía a despegar en el marcador en el inicio del último cuarto, logrando un parcial de 0-5 a raíz del triple anotado por Alejandro Herreros. Amaurys Robles fue el encargado de cortar el parcial visitante, anotando una buena canasta bajo el tablero. Un robo de balón y una porterior canasta de Cameron Vines, ponían al Aloe Plus Lanzarote Conejero por delante en el marcador (58-57).

Los instantes finales del partido fueron de infarto y protagonizados por los continuos errores de los dos equipos. Cameron Vines anotaba una canasta a falta de 27 segundos para el final del partido, poniendo el 63-62 en el marcador. En la última jugada del partido, el Aloe Plus Lanzarote Conejero no fue capaz de cerrar el rebote defesinvo, permitiendo que Almir Hadsizehovic capturara el rebote y desde el suelo anotara la canasta de la victoria del HM Torrelodones, poniendo el 63-64 en el marcador.

El equipo lanzaroteño cierra el próximo domingo la primera vuelta de la competición, visitando la cancha del Fundación Globalcaja La Roda.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (63): Karl Niama (6), Jonathan Bosa (2), Kennedy Eubanks (5), Cameron Vines (30) y Cécimo Armas (2) -equipo inicial- Raúl Hernández, Amaurys Robles (2), Pamor Diene (15), Lucas Hernández (0), Adrián Montes (0), Christian Echeverry (0) y Carlos Becerra (1). Entrenador: Iván Fernández

HM Torrelodones (64): Lazar Mutic (0), Alejandro Herreros (17), Iñigo Remon (12), Serje Montala (7) y Kevin Chann (10) -quinteto inicial- Fede de la Torre (8), David Monjas (2), Edu Herrero (0), Vicent Vent (0), Almir Hadsizehovic (8). Entrenador: Dani Gómez

Parciales: 17-17, 31-41 (descanso) 47-49, 63-64 (final)

Árbitros: Marcos Silva González y Alberto Gameiro Luque. Fue eliminado Serje Montala por parte del HM Torrelodones con cinco faltas personas.

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 11º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.