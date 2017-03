El Aloe Plus Lanzarote Conejero suma una trabajada victoria ante el Uros de Rivas

Importante victoria la lograda en la tarde del sábado por el Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Uros de Rivas Aticón y que permite al cuadro lanzaroteño incrementar la ventaja sobre la zona de descenso de la Liga EBA de Baloncesto. Un triunfo muy trabajado por el conjunto dirigido por Iván Fernández, destacando el trabajo colectivo de todo el equipo, tanto en las tareas ofensivas como defensivas. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se imponía por 83 a 95 a un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría.

Los dos equipos tuvieron un comienzo frío de partido, dinámica que comenzaba a cambiar a partir del minuto dos y cuando los equipos comenzaban a ver el aro con relativa facilidad. El Aloe Plus Lanzarote Conejero llevaba la iniciativa en el marcador, siendo comandado el ataque de los “naranjas” por Kennedy Eubanks, jugador que anotaba 10 puntos en el primer cuarto. Del 8-11 en el minuto 5, se pasaba al 21-27 al final del primer cuarto.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero no lograba frenar la ofensiva del Uros de Rivas Aticón y las rotaciones en los primeros minutos del segundo cuarto parecían dar otro aire al equipo lanzaroteño. La defensa visitante se comenzaba a ajustar y crear complicaciones a los jugadores dirigidos por Juanjo Simón. Un parcial de 8-17 aumentaba la ventaja hasta los quince puntos en el ecuador del segundo cuarto (29-44).

A pesar del tiempo muerto solicitado por el entrenador del Uros de Rivas Aticón, el Aloe Plus Lanzarote Conejero continuaba con su aluvión ofensivo. Pamor Diene castiga en la pintura, mientras que Raúl Rodríguez y Kennedy Eubanks martilleaban desde el 6,75 la canasta local. La ventaja se incrementaba hasta los 19 puntos a falta de tres minutos para el descanso (34-53). El Aloe Plus Lanzarote Conejero no tenía la continuidad defensiva necesaria para dormir el partido. La impresionante serie de 9/15 en triples (80% de acierto) del Aloe Plus Lanzarote Conejero se veía contrarrestada por la concentración y ganas de presentar batalla del Uros de Rivas Aticón. El segundo cuarto concluía con un parcial de 10-5 a favor de los madrileños, poniéndo el 44 a 58 al final de la primera parte.

En el inicio de la segunda parte volvían los problemas de concentración en defensa en el Aloe Plus Lanzarote Conejero. La defensa en zona 1-3-1 del Uros de Rivas Aticón sorprendía a los visitantes, y con un parcial de 10-0 lograban meterse de lleno en la pelea por el partido (54-58). Tras los puntos de Ángel Gómez y Javier de Pinto, los madrileños continuaban creando problemas a la defensa del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Sobre la cancha de juego se demostraba de la importancia del encuentro, llegándose al final del tercer cuarto con el resultado de 71-72.

La rotaciones en el inicio del último cuarto le volvía a dar ventaja al Aloe Plus Lanzarote Conejero. La entrada en cancha de Juan Vivas y Amaurys Robles, permitía mejorar el rendimiento defensivo del equipo. Cameron Vines comenzaba a asumir la responsabilidad de cara a la canasta y poco a poco se lograba una ligera ventaja para los de Iván Fernández, siendo el marcador de 76-81 en el ecuador del cuarto período.

El cansancio se notaba en los jugadores exteriores del Uros de Rivas Aticón, tras tres cuartos corriendo de lado a lado en el campo de ataque al recibir bloqueos. Las rotaciones del Aloe Plus Lanzarote Conejero permitía aumentar la presión defensiva sobre los jugadores exteriores del Uros de Rivas Aticón y Pamor Diene se hacia el dueño de la pintura. Un robo de Amaurys Robles y otro de Pamor Diene, aumentaban la ventaja hasta los diez puntos. Los “naranjas” no dejaron escapar la oportunidad de sumar la victoria, cerrando el partido con una gran solidez defensiva y organización en ataque.

Triunfo por 83-95 del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el Uros de Rivas Aticón, en un partido en el que destacó el rendimiento colectivo de todo el equipo y el sacrificio de Juan Vivas, Amaurys Robles y Karl Niama en tareas defensivas. Además, hay que destacar la aportación ofensiva de todo el equipo, con un Raúl Rodríguez que va mejorando su rendimiento poco a poco y un Pedro Hernández volviendo paso a paso a su habitual desparpajo en la cancha.

El Aloe Plus lanzarote Conejero suma su octava victoria de la temporada, estando situado en la duodécima posición de la clasificación del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. El próximo sábado el equipo lanzaroteño recibe la visita del Agrícola CB Villarrobledo, otra partido muy importante en la lucha por la permanencia. El público debe jugar un papel muy importante en este encuentro y desde el club se hace un llamamiento a todos los aficionados del baloncesto para que acudan el sábado a las 20:00 horas al pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Ficha Técnica

Uros de Rivas Aticón (83): Javier Carpio (12), Miguel Zamora (13), Pablo Giménez (8), Javier de Pinto(15) y Ángel Gómez (18) -quinteto inicial- Javier González (2), Alejandro Iglesias (9), Alejandro Moyano (6) y David Ajero (0). Entrenador: Juanjo Simón

Aloe Plus Lanzarote Conejero (95): Cameron Vines (16), Raúl Rodríguez (14), Kennedy Eubanks (13), Jonathan Bosa (5) y Karl Niama (8) -quinteto inicial- Pedro Hernández (12), Amaurys Robles (8), Juan Vivas (3), Pamor Diene (15) y Alejandro Viera (1). Entrenador: Iván Fernández

Parciales: 21-27, 44-58 (descanso) 71-72, 83-95 (final)

Árbitros: Ángel González Zumajo y Alejandro Gómez Luque. Sin eliminados.

Incidencias: Pabellón Cerro del Telégrafo, Madrid, unos 125 espectadores. Partido correspondiente a la 21º jornada de la Liga EBA de Baloncesto