Una vecina denuncia que San Bartolomé "no está usando" la bolsa de empleo para sustituciones

Una lectora de La Voz se ha quejado de la "falta de información por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé en relación a la bolsa de empleo creada para sustituciones del personal" de la institución.

Según esta mujer, "habiendo salido personal de vacaciones, no se han usado estas listas para cubrir" sus puestos, sino que han sido sustituidos por trabajadores "que no se habían ido de vacaciones" para así "no contratar a más personal".

"Yo creo que todos los que están en esta bolsa de empleo merecen una explicación de Maria Dolores Corujo. Que explique el motivo de que no se hayan usado estas listas de sustitución que creó el ayuntamiento o, si me equivoco, que demuestre que la contratación se está usando y realizando correctamente", concluye.