La sociedad de cazadores acusa a Huella a Huella de buscar solo “la controversia” y “la foto”

La Sociedad de Cazadores, que en varias ocasiones ha salido a expresar su repulsa por los casos de maltrato animal, ha querido ahora mostrar su malestar con una de las asociaciones protectoras de la isla, Huella a Huella, a la que acusa de actuar solo buscando “la foto” y “la controversia sobre la caza y los cazadores en los medios de comunicación”.

El detonante del comunicado que ha enviado a La Voz de Lanzarote está, según explica la Sociedad, en las “preocupantes noticias que han venido apareciendo en la presa local en relación al supuesto abandono y maltrato de perros de caza”, y de las que responsabiliza a esta asociación. “En la mayoría de ellas se generaliza y acusa indiscriminadamente a todos los cazadores y, como ya hemos reiterado en numerosas ocasiones, la Sociedad de Cazadores está totalmente en contra de este tipo de prácticas”, señalan.

El último caso al que hacen referencia fue la aparición de un podenco en un barranco del municipio de Teguise, “en un lamentable estado de desnutrición”. Al respecto, aunque el comunicado que remitió Huella a Huella hablaba de abandono e incluso de maltrato, la Sociedad precisa que “no sabemos si ese perro efectivamente ha sido abandonado o se ha perdido y el dueño está buscándolo”. No obstante, sí admite que el perro no estaba “debidamente identificado”, lo que “no es justificable, ya que por ley desde los tres meses de vida es obligatorio identificar, censar y vacunar cualquier perro, no solo los de caza”.

Hacen pública una decisión notificada por Teguise en 2015

“Una vez dicho esto”, la Sociedad de Cazadores subraya que “la mayor parte de las noticias sobre perros supuestamente abandonados provienen del municipio de Teguise”, donde el Ayuntamiento tiene un convenio firmado con Huella a Huella. Y afirma que, “curiosamente, solo se le da publicidad a los relacionados con perros de caza”. Por eso, explica que han decidido hacer público un escrito que recibieron en noviembre de 2015, en el que el Consistorio les informó de que se había “restringido la recogida de perros única y exclusivamente a los animales abandonados de hecho, sin tenedor o propietario que los custodie”.

Esto, según la Sociedad, significa que si sus “guardas de caza, o cualquier ciudadano como ya se ha dado el caso, hubiese conseguido retener o rescatar un perro asilvestrado, abandonado o perdido, no podrían entregarlo en el albergue municipal de animales, ya que se consideraría el perro como responsabilidad de la persona que lo haya recogido”. En su opinión, esto además de ser “cuestionable por razones de sentido común o razones morales”, también “choca de plano y contraviene la legislación vigente en Canarias en materia de Protección de Animales”.

En su momento, explica que se reunieron con el alcalde y con el concejal del área y acordaron, “para no tener problemas con una asociación protectora de animales”, establecer “una colaboración entre ambas partes en la recogida de animales”. De esta forma, si los guardas de caza conseguían rescatar o retener a un perro, llamarían al encargado del albergue y éste se acercaría para recogerlo. “Este tipo de acuerdo y colaboración no es algo nuevo ya que la Sociedad de Cazadores en los últimos años ha colaborado con todos los Ayuntamientos de la isla, sin excepción”, subrayan.

Sin embargo, lamentan que “de un tiempo a esta parte, la colaboración y la situación se ha hecho insostenible en el Ayuntamiento Teguise". Y culpan de ello a la asociación Huella a Huella.

"La situación se ha hecho insostenible"

“Por razones que desconocemos y coincidiendo con la actividad cada vez más mediática de una asociación para la defensa de animales con sede en ese municipio, las relaciones con la Concejalía se han tensado hasta el punto de dudar de que los perros sean trasladados por los guardas de caza desde otros ayuntamientos a emplazamientos del municipio, o de denegar la recogida de un animal ya capturado, argumentando que para que el perro pudiese ser recogido por el albergue debía ser visto suelto por la Policía Local o el encargado del albergue y recogerlo ellos mismos, lo que nos lleva a preguntarnos de quién sería la responsabilidad si ese perro suelto y no retenido irrumpe en la calzada y causa un accidente produciendo daños y no solo al coche o la moto sino a sus ocupantes”, cuestiona el comunicado que han remitido a La Voz.

En él, también señalan que “invita a reflexión” el hecho de que dicha asociación “no asistiera al curso sobre Maltrato Animal Intervención Policial y Actuación Ciudadana que tuvo lugar el 9 y 10 de enero del presente año y no tome partido en cuestiones de bienestar animal que afectan directamente a su municipio”.

Desde la Sociedad de Cazadores lamentan que “todos estos eventos, Consejos Insulares y cursos, en los que sí estuvieron presente directivos de la Sociedad, guardas de caza, ayuntamientos, Policía Local, Seprona y consejeros del Cabildo y protectoras de la isla, y que tienen como finalidad el consenso de actuaciones, la búsqueda de soluciones conjuntas y, por tanto, más efectivas en la lucha contra el maltrato y el abandono animal, parecen no tener interés para esa asociación si no van acompañados de la consiguiente foto y controversia sobre la caza y los cazadores de la isla en los medios de comunicación”.