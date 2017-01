El Pleno de Tinajo aprueba por unanimidad apoyar a Yaiza en su lucha contra las torretas

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este miércoles, en una sesión extraordinaria y urgente, una moción de apoyo al municipio de Yaiza en su lucha para evitar que se instale la línea eléctrica aérea proyectada por Red Electrica entre Mácher y Playa Blanca. Desde el Ayuntamiento, tras el acuerdo alcanzado, instarán al Gobierno de Canarias a paralizar "el inicio de las obras previstas para este año" y para que "revoque la autorización concedida a Red Eléctrica de España" para la realización de este proyecto.

Además, la Corporación solicitará que "en caso de que fuese necesario una repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote-Fuerteventura, se replantee una alternativa consensuada con los cabildos de ambas islas, así como con el Ayuntamiento de Yaiza, que incluya el soterramiento de la línea", afectando lo menos posible al monumento natural de Los Ajaches, así como a los núcleos úrbanos de los municipios de Yaiza.

Previamente a la celebración de la sesión plenaria, Machín ha hecho un llamamiento en Radio Lanzarote-Onda Cero a todos los ayuntamientos de Lanzarote y al Cabildo para “trabajar como Eje Oriental” y para movilizarse contra el proyecto. “Yo pido una manifestación como la del petróleo y nos vamos todos a que nos escuchen todos de una vez”, ha señalado, instando a los representantes del “PP, PSOE y CC de Lanzarote” a salir a defender los intereses de la isla y de Canarias. “Vamos a demostrar de una vez que somos capaces de defender la isla por encima de las ideologías”, ha apostillado.

"No se puede hacer una aberración a Los Ajaches"

A juicio del regidor de Tinajo, ha visto "demasiada pasividad” por parte de los responsables políticos. Por ejemplo, ha apuntado que no ha podido contactar con el presidente del Cabildo, su compañero de partido Pedro San Ginés, para hablar de este tema. “Las siete instituciones de Lanzarote, incluido el Cabildo, deberíamos irnos al Gobierno canario o al central para buscar una solución. No se puede hacer una aberración a un parque natural (Los Ajaches) como tenemos ahí”. En este sentido, también ha lamentado que el proyecto haya pasado a por las manos de los tres grupos políticos más importantes de Canarias en algún momento de la tramitación: CC, PSOE y PP.

Para Machín hay muchas cuestiones que no se han explicado con claridad respecto al proyecto. Así, ha especificado que “en Lanzarote sólo existe una línea de 66 kilovoltios, que es la que va de Punta Grande a Mácher y de Mácher a Playa Blanca, para enlazar con Fuerteventura. Pero no hay todavía ninguna línea de transporte”. El problema es, según ha explicado, que el Ejecutivo central considera que “las líneas de transporte, que son superiores a 100 kilovoltios, la instalación deben hacerse aéreas. Y si alguien las quiere subterráneas, que las pague”. Circunstancia ésta que Machín ha calificado “como una desconsideración hacia un territorio como Canarias y para una isla que es Reserva de la Biosfera”.

No obstante, Machín ha insistido en que el trazado puede hacerse soterrado, como ya hizo en su día Endesa en la primera parte de la línea, entre Punta Grande y Mácher. Para alcalde de Tinajo, "no es cierto" que los costes de realizar el proyecto subterráneo cuesten 20 veces más. “Habrá unas cinco o seis veces más. Que no nos vendan la moto”, ha estimado, subrayando que Red Eléctrica en los últimos años “ha obtenido una barbaridad de beneficios y ahora no se quieren gastar tres duros”.