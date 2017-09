"En el PIL tenemos la representación que tenemos, pero también nuestra dignidad". Eso es lo que ha defendido el presidente de la formación insularista, Ramón Bermúdez, que critica que algunos partidos estén dando "por hecho que el PIL está con ellos" para conformar una nueva mayoría en el Cabildo o en el Ayuntamiento de Arrecife. "Están contando con nosotros e, incluso, iría más allá, negociando en nuestro nombre", ha lamentado en declaraciones a Radio Lanzarote - Onda Cero.

Bermúdez reconoció haber tenido reuniones con PP, CC y PSOE, pero sólo "informales, de tomar un café". "Algunos parece que dan por sentando que pueden contar con nosotros, eso es lo que se creen", apuntó el presidente del PIL, quien no obstante dijo que, si "hay posibilidad de dar estabilidad", se sentarán, hablarán y "se llegará a los acuerdos que se tenga que llegar".

De esta forma, Ramón Bermúdez dio a entender que el PIL está fuera del "meollo" de las negociaciones". "Los que estamos ahora en el PIL hemos aprendido. En otras épocas hubiéramos estado también en medio de la pista bailando y jugando con unos y con otros", apuntó el presidente de la formación insularista, quien insistió en que "son las fuerzas mayoritarias las que tienen que tomar la iniciativa" para acabar con la minoría en el Cabildo. "A CC y al presidente del Cabildo les toca tomar la iniciativa y, si no son capaces, le toca a la segunda fuerza más votada decir algo, que es el PSOE, que también ha generado en parte esta situación", señaló.

"No se puede hablar de pactos en cascada"

Ramón Bermúdez considera que "hay posibilidades de que se conforme una nueva mayoría". "Si no, es que somos todos unos ineptos", apuntó el presidente del PIL. "Si 12 consejeros no son capaces de ponerse de acuerdo y tirar para delante, mal asunto. Entonces no son los mejores representantes de los ciudadanos", añadió.

No obstante, Bermúdez no cree que Arrecife y Cabildo deban vincularse. "Yo creo que hay que analizar institución por institución. Los pactos los firman los partidos, pero los tienen que mantener las personas en las instituciones y creo que tenemos que aprender. Yo lo tengo muy claro, no se puede hablar de pactos en cascada, porque el carácter de las personas es diferente", señaló.

De esta forma, el presidente del PIL considera que "no hay que vincular una cosa con la otra, aunque sí mejorar la gestión en ambas instituciones". "Lanzarote está dejando mucho que desear y no avanzamos. Estamos entretenidos en batallitas de toda la vida y nos olvidamos de por qué estamos en las instituciones, que es para intentar hacer la vida más agradable a los ciudadanos", lamentó.

"Yo creo que hay que pensar en la gestión, en el futuro, en hablar de los presupuestos del próximo año, en los que ya están trabajando en el Gobierno de Canarias y a nivel nacional. Sin embargo, nosotros como siempre mirándonos el ombligo, guerreando entre nosotros y olvidándonos de los ciudadanos. Es una pena, porque luego nos pondremos a lloriquear en diciembre porque una enmienda no nos la contemplaron", añadió Bermúdez, que también criticó que la Ley del Suelo haya entrado en vigor y en Lanzarote "ni se han empezado a plantear las adaptaciones que hay qué hacer" y que "los planeamientos estén atascados", como el PIOT y el Plan Especial de La Geria. Y es que, a juicio del presidente del PIL, "independientemente de las batallitas políticas, no hay que olvidarse de gestionar".