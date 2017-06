El Pleno del Cabildo rechaza la moción de Podemos para realizar sondeos en el acuífero de Timanfaya

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha rechazado este martes la moción presentada por Podemos para instar al Gobierno de Canarias a realizar los sondeos necesarios para determinar la cantidad y la calidad del agua del acuífero de Timanfaya, cuya existencia ha sido avalada por un informe del ingeniero Carlos Soler. El presidente, Pedro San Ginés, ha puesto en duda las conclusiones de ese informe y ha pedido a Podemos modificar el texto de la moción, para “no darle carta de naturaleza a un hallazgo” que considera que “no existe”. Y es que según San Ginés, lo que se deberían pedir son estudios para determinar si hay agua.

“Si a usted no le gusta cómo está redactado porque quiere hacer política con este tema, hágalo, pero yo tengo que hacer caso a los informes”, ha respondido el portavoz de Podemos, Carlos Meca, subrayando que ese informe ha sido realizado por “el ingeniero más prestigioso en la búsqueda de agua en Canarias” y quien “más sabe” del tema, por su experiencia en otras islas del archipiélago, donde ha encontrado aguas subterráneas, incluyendo la histórica Fuente Santa de La Palma. “Lo que no voy a hacer es plegarme a sus intereses”, ha advertido Meca, que se ha negado a “matizar” su moción, que finalmente ha sido rechazada por el grupo de gobierno y Nueva Canarias, mientras que Somos Lanzarote y Ciudadanos la han apoyado y el PP se ha abstenido.

Por su parte, San Ginés se ha basado en un artículo publicado por el diario La Provincia, en el que se recogían declaraciones del responsable de otro de los estudios encargados por Podemos, el catedrático de la Universidad de Barcelona Albert Casas, en las que planteaba que se ha “exagerado” el alcance de su informe. Al respecto, como ya hizo el propio Casas en un comunicado que envió el pasado viernes para dejar clara su postura, Meca ha diferenciado el contenido de ese estudio geofísico de los informes elaborados por Carlos Soler. Esos últimos son los que confirman la existencia del acuífero y realizan estimaciones de la cantidad de agua que podría albergar, aunque pendientes de ser confirmadas por los sondeos que ahora reclama Podemos que lleve a cabo el Gobierno regional.

“No dijo una sola palabra de exageraciones”

Mientras el PP y Ciudadanos han hecho también referencia a ese artículo publicado en La Provincia, Meca ha señalado que lo que hizo Albert Casas fue desmentir que su estudio hiciera ninguna referencia a las posibles cantidades de agua, a diferencia de lo que sí ocurre con el elaborado por ingeniero responsable de este proyecto, Carlos Soler. Además, ha subrayado que al día siguiente de realizar esas declaraciones, Albert Casas participó en la presentación pública de este hallazgo en el Centro Cívico de Arrecife, ante más de 200 personas, “y no dijo una sola palabra de exageraciones”.

Y también ha recordado que el catedrático expuso su informe en esa presentación, sin cuestionar las conclusiones de Soler ni negar la existencia del acuífero, y “se fotografió delante del cartel” que califica este hallazgo como “la segunda revolución del agua”. De hecho, el propio Casas ha señalado que existen “evidencias” de la existencia de esas aguas subterráneas tras el informe geofísico realizado por la Universidad de Barcelona.

“No lo atamos allí a una silla y lo amordazamos para que no hablara”, ha ironizado Carlos Meca, en referencia a la participación en ese acto de Albert Casas, que después expresó su “ilusión” por este proyecto en un comunicado. Así ha respondido también a las críticas lanzadas por los portavoces de Ciudadanos y del PP, que han hecho referencia al artículo publicado por La Provincia antes de ese acto y han llegado a comparar a Meca con Pedro San Ginés y con Dimas Martín, por el modo de realizar este anuncio.

“Me sorprende tanta bronca política por una cuestión científica”

No obstante, en el caso del portavoz de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, ha respaldado la moción de Podemos y ha dado su voto favorable para que se realicen los sondeos, al igual que lo ha hecho el grupo de Somos Lanzarote. “Me sorprende que haya tanta bronca política por una cuestión que es científica”, ha señalado el portavoz de la formación, Tomás López. “Discutir demasiado sobre estas cuestiones es algo que se nos escapa a todos los que estamos aquí”, ha añadido, defendiendo la necesidad de que se realicen esos estudios para determinar la cantidad y calidad del agua, tal como reclamaba la moción de Podemos.

Por su parte, tras ver rechazada su propuesta de modificar el texto de esa moción, San Ginés ha anunciado que el grupo de gobierno llevará otra sobre el mismo tema al próximo Pleno. “Si es cierto, y el agua lleva ahí 300 años, puede esperar un mes más”, ha afirmado el presidente, que ha asegurado que no tienen “ningún inconveniente en saber si existe o no existe” ese acuífero y ha reiterado que si el Gobierno de Canarias no realiza los estudios los llevará a cabo el Cabildo.

“Lleva 25 años diciéndolo y no le hicieron caso”

En su intervención, Pedro San Ginés no solo ha puesto en duda las conclusiones del informe del ingeniero Carlos Soler, sino que también ha cuestionado su actitud, sosteniendo que “en lugar de dirigirse a sus superiores” en el Gobierno de Canarias, donde trabaja como funcionario, “o a esta Presidencia, a este Cabildo, que es el interesado”, se dirigió al grupo de Podemos. Al respecto, tal como ya había explicado Soler, Meca ha recordado que este ingeniero “estuvo 25 años diciéndole eso a sus superiores” y “ni Orlando Umpiérrez ni Mariano de León”, que son los dos lanzaroteños que han ocupado la Dirección General de Aguas en los últimos años, “tuvieron lo que tenían que tener para hacerle caso”.

A esto se suma, según explicó el propio ingeniero en la rueda de prensa, que también presentó un informe sobre el Plan Hidrológico Insular de Lanzarote, que actualmente sigue tramitándose, en el que advertía de “errores” y volvía a reiterar su tesis sobre la posible presencia de este acuífero, sin recibir siquiera respuesta, según aseguró.

Después, cuando el grupo de Podemos contactó con él precisamente para buscar asesoramiento de cara al trámite del Plan Hidrológico, les trasladó su tesis, y fue este partido quien le encargó un primer informe. Y también fue quien después gestionó el estudio geofísico realizado por la Universidad de Barcelona a instancias de Soler, y financiado por el grupo Cicar y la Fundación César Manrique. Ese estudio es el que confirma la primera parte de la tesis de Soler, al encontrar “evidencias” de la existencia de agua, y la hoja de ruta trazada por el ingeniero implica que ahora es necesario realizar un segundo estudio, es decir, los sondeos, para determinar su calidad y cantidad.