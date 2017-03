Clavijo dice que el Gobierno recurrió la sentencia que anuló el Plan de La Geria "por error"

(Clavijo responde a la pregunta sobre el Plan de La Geria a partir del minuto 1.07.15)

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, afirma que el Ejecutivo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria “por error”. A preguntas de la directora de La Voz, en el programa El Debate de Televisión Española en Canarias, Clavijo explicó que él mismo había dado instrucciones "de no recurrir, porque entre otras cosas los servicios jurídicos no veían causa para el recurso. Y desde el servicio se hizo un informe de que sí y no nos enteramos. Fue un error”.

Un "error" por el que, según Clavijo, ya ha pedido “disculpas” al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, a cuya administración desde el Ejecutivo canario se había indicado previamente que no se recurriría la sentencia. De hecho, el consejero de Política Territorial del Cabildo, Marcos Bergaz, acusaba el pasado lunes al Gobierno que preside Fernando Clavijo de “quebrar la lealtad institucional” al presentar el recurso sin informarles previamente y habiéndoles asegurado que no lo haría.

En cuanto a de quién partió entonces la orden de presentar el recurso, que ni siquiera ha sido admitido a trámite por el TSJC, el máximo responsable del Ejecutivo canario señaló en El Debate que la dio el viceconsejero de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Política Territorial. “Quien tiene la potestad para hacer esos recursos es el viceconsejero de Urbanismo y se lo pasaron a la firma. Y se firmó y se despistó”, sostuvo en el programa.

En opinión de Clavijo, no cree “que haya habido mala fe” en lo ocurrido, pese a que Bergaz llegó a hablar de que se le podría haber "metido un gol" a la propia consejera de Política Territorial de Canarias, ya que al parecer ni siquiera ella conocía la existencia de ese recurso. “Yo creo que fue por un cauce rutinario y se nos pasó”, insistía, asegurando que él se enteró posteriormente. “Le puedo garantizar que no me entero porque además no tendría capacidad de saber cuántos recursos se presentan”, respondía Clavijo.

Junto al Gobierno de Canarias, la sentencia que anuló el Plan de La Geria fue recurrida también por el empresario Juan Francisco Rosa, que ha utilizado ese documento en su defensa en el caso Stratvs, alegando que con él su bodega quedaba "perfectamente legalizada". Además, el propio Ejecutivo regional hizo referencia en su recurso a esa causa penal, señalándola como uno de los motivos por los que debía revisarse la sentencia que anuló el Plan. En su escrito, el Gobierno llegaba a señañar que "el Plan Especial de La Geria tiene una enorme trascendencia" para la "resolución final” del caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para Rosa. En El Debate, Clavijo negó que él o algún miembro de su Gobierno se hubieran reunido con el empresario para hablar de este recurso antes de interponerlo.