Benjamín Perdomo: “Vamos a demandar a quien sea de CC por las mentiras y para restituir mi honor”

“Vamos a demandar a Coalición Canaria para restituir mi honor”, ha asegurado el consejero de Ciudadanos Benjamín Perdomo después de que la formación nacionalista anunciase que le pedirán explicaciones ante el pleno del Cabildo por reclamar 13 millones de euros al Consorcio del Agua. El consejero ha explicado que, tras hablar con su abogado, llevará a cabo esta demanda "por las mentiras e improperios" recibidos desde la formación y que irá “contra el presidente del Cabildo, el secretario de la Organización o quien sea, pero mi honor tiene que quedar restablecido”.

“No reclamamos dinero”, sino que “lo único que reclamamos es que abandonen mi propiedad y la de mi familia sin ningún tipo de indemnización”, ha explicado Perdomo en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes en la Corporación insular. “En un terreno familiar ponen un estanque sin ningún permiso, sin ninguna licencia, sin ningún acuerdo con mi familia y hacen una explotación del agua” ha explicado Perdomo de lo sucedido en la propiedad que, según ha aseverado, es de sus bisabuelos desde 1955, pasando posteriormente a sus abuelos y al resto de su familia. ”Dudosa propiedad ninguna”, se ha defendido de la acusación de CC que sostenía que no estaba claro a quién pertenece el terreno.

“Hemos pedido al Ayuntamiento de Haría que nos enseñen cuándo han llegado con mi familia a un acuerdo de cesión, pero ellos no explican de dónde lo han sacado”, ha señalado Perdomo. “Desde el año 85 reclamamos para que abandonen esa propiedad”, ha subrayado el consejero, asegurando también que en un pleno del Ayuntamiento de Haría, del año 90, reconocen que la propiedad es de su familia, que se la han apropiado y que no han expropiado el terreno. Según Perdomo, se trata de una finca de 200.000 metros cuadrados, donde el Consorcio del Agua instaló un estanque de 1.000 metros más un paso para llevar el agua para bombear éste al pueblo.

En cuanto al dinero, 13 millones de euros, que CC asegura que pide al Consorcio del Agua, Bejamín Perdomo ha señalado “eso es totalmente incierto” y que viene de una conversación entre el abogado de su familia y el Consorcio cuando les pidieron que hicieran una “oferta económica” por quedarse. “Nunca hemos pedido dinero, quiero que se marchen y fuera”, ha subrayado el consejero de Ciudadanos, añadiendo que “si quieren crear otro depósito en otro terreno, que lo hagan”.

"Jamás mi familia va a permitir que Órzola se quede desabastecido"

Benjamín Perdomo también ha denunciado que han tenido muchos “problemas” para conseguir la documentación en el Cabildo con la que necesitaban iniciar el procedimiento judicial. “No se puede ir a un juicio sin la documentación oportuna”, ha explicado, asegurando también que “hace dos años que el proceso judicial está en marcha”.

“Jamás mi familia va a permitir que el pueblo de Órzola se quede desabastecido”, ha aseverado también Perdomo, después de que la formación nacionalista señalase en su comunicado que si prosperaba la demanda de la familia del consejero al Consorcio el pueblo quedaría desprovisto de agua.

“Es un tema personal y familiar que nada tiene que ver con la política y si esta es la forma de hacer de un partido político contra una persona y su familia, creo que lo que tienen que hacer es mirárselo”, ha asegurado el consejero en el Cabildo, subrayando que “nada tiene que ver con Ciudadanos” y que no tiene “ni el más mínimo problema en dar todas las explicaciones convenientes que hay que dar”. Además, ha recordado que "desde CC ya han hecho lo mismo con Podemos y otra persona” así como “lo han hecho contra medios audiovisuales con los que ha ido en contra”.

"Es un juez el que tiene que decir que abandonen la propiedad"

“Esto no es Montaña Roja, en el que tú llegas y rompes una verja, la tiras y te apropias de un estanque o de una desaladora”, ha asegurado también Perdomo, explicando que entraron sin licencia en la propiedad familiar. “Es un juez el que tiene que decir que abandonen la propiedad, no puedo llegar allí y cerrar el grifo”. “Yo no soy como el presidente del Cabildo que se dedica a romper vallas y a apropiarse de cosas que no son de su correspondencia”.

“Del presidente del Cabildo me puedo esperar cualquier cosa” ha añadido, aunque se ha mostrado contrariado por la actitud de Migdalia Machín, ya que ha señalado que su padre, Jesús Machín, se encuentran “en un procedimiento similar” en Tinajo, “con un colegio que no se expropió”. Además, “no es la única situación irregular de depósitos en Lanzarote”, ha apuntado Perdomo, añadiendo que “por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tinajo le reclamaron que habían ocupado una propiedad privada y la Justicia le dijo a los propietarios que tenían que indemnizarlos por una ocupación indebida”.