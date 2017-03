La importancia de la marca personal 2.0

Hace ya más de 120 años desde que el famoso escritor, Oscar Wilde, pronunciara su célebre cita: “deberías ser tú mismo, los demás puestos están ocupados”. Una frase en primera instancia muy divertida, pero que tras una segunda lectura, nos muestra una vez más el carácter único y genuino del autor irlandés.

Sin embargo, desgraciadamente la mayoría de nosotros no tenemos el talento necesario para ser el próximo Oscar Wilde. Igualmente, y por mucho que busquemos en nuestro interior, probablemente tampoco encontremos la fuerza necesaria para convertirnos en el sucesor de Nelson Mandela, o de Coco Chanel. Una vez que aceptemos que lo más factible es que no hagamos historia, cabe la pena destacar que muchas personas exitosas que han realizado su marca personal no han conocido ni Internet ni las redes sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Cultivar una buena marca personal online puede ser clave en nuestra carrera, pero el verdadero ‘producto’ siempre vamos a ser nosotros mismos.

Es decir, nadie mejor que cada uno de nosotros conoce sus puntos fuertes y débiles. Lo ideal es hacer hincapié en nuestras mejores habilidades y actitudes para convertirnos de esta forma en nuestra propia ‘Lanzadera de Empleo’. Decía el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos que: “Nuestra marca es lo que otras personas dicen de nosotros cuando no estamos en la habitación”. Por esta razón, es muy importante definirse e identificarse como profesional, cuidar la imagen personal, así como actuar con integridad tanto en el ‘mundo real’ como en las redes sociales.

Del mismo modo, el primer paso para comenzar con una estrategia de ‘personal branding’ es la planificación. En este sentido, la guía digital de 1&1 explica algunas de las ventajas que conseguiremos al cabo de unos meses de trabajo: “Adquiriremos una reputación positiva, y unos rasgos que nos diferenciarán frente a otros competidores. Asimismo, con nuestro perfil en redes demostraremos que somos capaces de crear nuevos contactos, y daremos difusión a nuestros contenidos propios”.

Igual de importante para nuestra marca personal es estar atentos a la seguridad y privacidad de nuestros dispositivos electrónicos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lo explicaba así en el Mobile World Congress 2017 de Barcelona: “la gran cantidad de smartphones, tablets o equipos portátiles existentes en el mercado actual ha desencadenado que los ciberdelincuentes hayan fijado su punto de mira en este tipo de dispositivos”. Por este motivo, existen ciertas medidas de seguridad que podemos utilizar como: no dejar nuestro ‘smartphone’ sin contraseña de desbloqueo a la altura de cualquier persona, utilizar siempre la navegación oculta, instalar una ‘app’ antirrobo, o añadir un bloqueo añadido para las ‘apps’ más delicadas.