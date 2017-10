Dolorosa derrota del Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el CB Almansa (58-97)

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se vio ampliamente superado por el juego del Afanión CB Almansa, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga EBA de Baloncesto. Los lanzaroteños no se encontraron cómodos en ningún momento sobre la cancha de juego, no mostrando su mejor versión en ataque y en defensa. El lanzamiento exterior del Afanión CB Almansa rompió el partido, anotando siete triples en la primera parte del encuentro.

Desde el inicio se vio que no iba a ser un partido fácil para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. El Afanión CB Almansa fue el encargado de hacerse con las riendas, marcando las primeras diferencias y marchándose con facilidad en el marcador. El equipo albaceteño rompía la defensa local con el lanzamiento exterior, anotando seis triples en los primeros diez minutos. Con el marcador de 9-27 se llegaba a la conclusión del primer cuarto.

La reacción del Aloe Plus Lanzarote Conejero en el inicio del segundo cuarto fue un espejismo, comenzando el período con un parcial de 4-0. El Afanión CB Almansa aumentó la diferencia por arriba de los veinte puntos en el ecuador del cuarto (18-41), obligando a Samuel Sosa a solicitar un tiempo muerto. Las penetraciones a canasta de Pedro Hernández mantenían vivo al Aloe Plus Lanzarote Conejero, llegándose al final de la primera parte con el resultado de 30-45.

El Afanión CB Almansa establecía la máxima diferencia en el inicio del tercer cuarto, período que comenzaba con un parcial de 4-10 a favor de los albaceteños. El Aloe Plus Lanzarote Conejero tenía muchos problemas, perdiendo con facilidad balones, siendo recuperados por los jugadores del Almansa y logrando canastas fáciles. Ni los tiempos muertos solicitados por Samuel Sosa mejoraban el panorama, llegándose al final del cuarto con el resultado de 38-72.

Los últimos diez minutos del encuentro sobraron completamente, debido a la gran diferencia que se reflejaba en el marcador del pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote. El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero aprovechó el cuarto para darle minutos a los jugadores menos habituales, y el Afanión CB Almansa no levantó el pie del acelerador. Al final del partido se llegaba con el contundente resultado de 58-97.

Dolorosa derrota la sufrida por el Aloe Plus Lanzarote Conejero en la quinta jornada de la Liga EBA de Baloncesto. No queda otra que levantarse del tropiezo y comenzar a preparar el partido de la próxima semana ante el Isover Basket Azuqueca, equipo que ocupa en la actualidad el liderato del grupo B de la competición y que ha saldado con victorias los cinco encuentros disputados hasta la fecha.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (58): Raúl Rodríguez (4), Twymond Howard (4), Andrej Tomic (8), Jarad Scott (9) y Cécimo Armas (3) -quinteto inicial- Pedro Hernández (4), Javier Herrero (25), Adrián Montes (1), Elvis Pereira (0), Howie Roka (0), Abraham Romero (0), Malick Home (-). Entrenador: Samuel Sosa

CB Almansa (97): Emmanuel Okoroba (15), Carlos Cerrán (3), Jorge Santoja (16), Kevin Navarro (15) y Alex Jordá (10) -quinteto inicial- Marivs Vaskys (18), David Rosique (2), Pablo Rosique (5), Miguel Ráez (8) y Sergio Hervás (5). Entrenador: Rubén Perello.

Parciales: 9-27, 30-45 (descanso) 38-72, 58-97 (final)

Árbitros: Marcos Silva y Gonzalo Haro. Eliminado Miguel Ráez con cinco faltas personales en las filas del Afanión CB Almansa

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 400 espectadores. Partido correspondiente a la 5º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.