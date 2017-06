El Comité de Competición da la razón al Haría CF ante la UD Los Llanos y asciende a Tercera

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación Canaria de Fútbol ha fallado en la jornada de este lunes del contencioso administrativo que mantienen la UD Los Llanos y el Haría CF. El equipo norteño reclamaba una posible alineación indebida del jugador Joshua en el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Tercera División y presentaba una reclamación al respecto. El órgano disciplinario le ha dado la razón al Haría CF, entendiendo que la UD Los Llanos ha cometido una infracción muy grave de alineación indebida. Con esta resolución el Haría CF gana la eliminatoria y es nuevo equipo de Tercera División.

En el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a la Tercera División, celebrado el pasado 28 de mayo en el Municipal Aceró, la UD Los Llanos alineaba al jugador Joshua. El futbolista había sido fichado por el equipo palmero en el mes de mayo, cuando restaban dos jornadas para el final de la competición en el play off de la Regional Preferente de La Palma. El jugador fichado suplía la baja de un futbolista lesionado de larga duración, circunstancia que se permite en la competición de la provincia de Tenerife.

El Haría CF entendiendo que la UD Los Llanos había cometido una presunta alineación indebida, presentó en tiempo y forma una reclamación ante la Federación Canaria de Fútbol, siendo la promoción de ascenso a Tercera División supeditada por la Federación Canaria de Fútbol.

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación Canaria de Fútbol, reunido en la jornada de este lunes, manifiesta que la UD Los Llanos ha sido "autor responsable de una infracción muy grave de alineación indebida del artículo 40.1 del Reglamento Disciplinario de la Federación Canaria de Fútbol".

El reglamento de la Federación Canaria de Fútbol en su artículo 42.1 recoge que "los clubes podrán solicitar y obtener licencia de jugadores en cada temporada siendo el período hábil el comprendido entre el 1 de julio y el 16 de mayo de la temporada en curso, si bien la alineación de futbolistas en competición oficial quedará subordinada a su inscripción federativa antes de la cuarta última jornada establecida en el calendario de la competición.

Además, el reglamento de la FCF establece en su artículo 42.4 que "la competición que estuviese estructurada en dos fases , la segunda de aquella no podrá ser considerada nunca como otra competición distinta". Un artículo que deja bien claro que los equipos no podrán alinear a futbolistas que fueran fichados durante la disputa del play off de la competición.

La resolución del Comité de Competición de la Federación Canaria de Fútbol recoge que se da "por vencedor de la eliminatoria correspondiente a la fase autonómica de ascenso a Tercera Nacional al equipo Haría CF Rincón de Aganada". Además, el ente federativo impone una sanción "a la UD Los Llanos de 230 euros".

La UD Los Llanos tiene ahora un plazo de diez días para presentar recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Canaria de Fútbol y presentar los argumentos que crea necesarios para cambiar el signo de la sanción que ha recibido este lunes. Además, el Comité de Competición todavía tiene que fallar del partido de vuelta de la eliminatoria, donde el Haría CF reclamaba la presunta alineación indebida de los jugadores Joshua y Ciro.