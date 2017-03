El Jardín de Cactus, premiado en Italia y Canadá

La Fundación Benetton y la Asociación de Jardines Públicos de América han reconocido al Jardín de Cactus como creación artística de César Manrique y representación fiel de su ideario estético de belleza.



XXVIII Premio Carlo Scarpa



El Comité Científico de la Fondazione Benetton Studi Ricerche decidió, por unanimidad, dedicar la campaña de estudio, atención y divulgación de la XXVIII edición del Premio Internacional Carlo Scarpa para jardines al Jardín de Cactus de Lanzarote, parte de una constelación especial de canteras y cráteres que “es testigo ejemplar del equilibrio entre la naturaleza fértil y la cultura”.



Este galardón tiene como objetivo ayudar a difundir la cultura de la “gestión del paisaje” y “cuidar de los lugares”. Ofrece una oportunidad y una herramienta para comunicar, más allá de los límites restringidos de la comunidad de especialistas, el trabajo intelectual y manual requerido para dirigir las modificaciones del lugar y para salvaguardar y promover la auténtica herencia de la naturaleza y de la memoria. Es un trabajo que reúne a la ciencia, la tecnología, las artes y las profesiones. Un trabajo que se lleva a cabo mediante la identificación de los signos y características constitutivas de los sitios, y que implica actos creativos, programas de renovación, prácticas diarias de cuidado y mantenimiento, normas que rigen la convivencia en el mismo lugar, el patrimonio natural, los sedimentos de presencia cultural y humano. Es, en definitiva, un reconocimiento que busca un equilibrio entre la conservación y la innovación.



El jurado del premio Carlo Scarpa destaca las singularidades generales de una isla modificada geológicamente tras las grandes erupciones del siglo XVIII y transformada por la mano y el pensamiento de César Manrique, que “fue capaz de reconocer el valor de sus espacios e implementar herramientas y prácticas para el desarrollo de una conciencia social y una política ambiental propias. La contribución de este artista que luchó contra la explotación turística de la isla desde los años sesenta del pasado siglo y propuso un modelo de crecimiento alternativo” explica en un comunicado la Fundación, “nos pone frente a los problemas no resueltos en la relación entre la conservación y la transformación en el campo del paisaje. Manrique” apunta el texto, “mostró con su trabajo un camino posible con obras como el Jardín de Cactus, que aparecen como una manera diferente de vivir en la isla y reconocer, con nuevos ojos, la belleza”.



La Fundación Benetton considera que el Jadín de Cactus refleja la sensibilidad estética de Manrique y transmite el deseo de dejar una huella de un tiempo pasado. “El Jardín de Cactus acumula en un espacio cerrado toda una historia, la de la cultura del paisaje de Lanzarote, e invita a la búsqueda y la renovación de sus personajes”.



Sobre la Fundación Benetton Studi Ricerche



Creada en 1987 por Luciano Benetton, la Fundación Benetton pretende ser un testimonio de los vínculos de esta familia italiana con el territorio para contribuir al crecimiento cultural de las comunidades. Tiene su sede en la localidad italiana de Treviso.



Anualmente, la Fundación entrega los premios Carlos Scarpa para jardines como reconocimiento a un lugar del planeta con excepcionales valores naturales, históricos y de invención. Sobre el sitio premiado, se realizan campañas de estudio y jornadas de intercambio científico y debate que se recogen en un dossier monográfico.



El premio tiene como objetivo ayudar a elevar y difundir la cultura de la "gestión del paisaje" y "cuidar de los lugares". Ofrece una oportunidad y una herramienta para comunicar, más allá de los límites restringidos de la comunidad de especialistas, el trabajo intelectual y manual requerido para dirigir las modificaciones del lugar, para salvaguardar y promover la auténtica herencia de la naturaleza y de la memoria. Es un trabajo que reúne a la ciencia, la tecnología, las artes y las profesiones que se lleva a cabo a través de la identificación de los signos y características constitutivas de los sitios y que implica actos creativos, programas de renovación, las prácticas diarias de cuidado y mantenimiento, las normas que rigen la convivencia en el mismo lugar, el patrimonio natural, los sedimentos de presencia cultural y humano. Un reconocimiento que busca un equilibrio entre la conservación y la innovación. El premio Carlo Scarpa 2016 recayó en los bosques de manzanos silvestres del Tian Shan (localizado en la región fronteriza entre Kazajistán, Kirguistán y la República Popular China). Otros premiados fueron Maredolce-La Favara (Palermo, Italia, 2015), Osmace e Brezani (Bosnia, 2014), Skrudur, Nupur (Islandia, 2013) y el Bosque de San Antonio (en las montañas de los Abruzzos, cerca de la ciudad de Pescocostanza, Italia, 2012). El premio supone la publicación impresa de un “expediente” para el conocimiento del lugar; la recolección de materiales bibliográficos y cartográficos relevantes que estarán disponibles en una exposición documental y recaudados en la biblioteca de la Fundación Benetton; la organización de una o más sesiones de estudio y un acto público, durante el cual será entregado a la institución o persona a cargo del lugar un reconocimiento simbólico de la persona, formado por el "sello", diseñado por Carlo Scarpa (1906-1978), el inventor de jardines que presta su nombre a este galardón.



El comité científico del premio Carlo Scarpa está compuesto por un arquitecto, dos paisajistas, un agrónomo, un historiador de jardines, dos historiadores del arte, un geógrafo, un botánico y un filósofo.



Reconocido también en Canadá



El Jardín de Cactus fue también distinguido públicamente la pasada semana en Canadá, concretamente en el transcurso de la V Conferencia bienal sobre Jardines Turísticos de Norteamérica que, organizada por el Consejo canadiense de jardines con la colaboración de la Asociación de jardines públicos de América, se celebró en la ciudad canadiense de Toronto bajo el título genérico “Experiencias en el jardín + óptimos colaboradores = Éxito turístico”.



Allí, los Centros ofrecieron la ponencia “Why has a cactus garden become a tourism attraction of the first order?” (Por qué un jardín de cactus se convierte en una atracción turística de primer orden?) y recibieron de manos de la organización el premio 'International Garden Tourism Leader' concedido al Jardín de Cactus.



En esta cita, empresarios, proveedores, y profesionales del sector turístico, principalmente de Estados Unidos y Canadá, despliegan sus conocimientos para atraer flujos turísticos a partir de las experiencias que se pueden disfrutar en los jardines como fórmula para aumentar la competitividad, las visitas y, por tanto, el gasto en un destino.



El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote y presidente del Consejo de Administración de los CACT, Echedey Eugenio, quieren dar las gracias públicamente a la Fundación Benetton y a la Asociación de jardines públicos de América “por la concesión de estos premios, que se hacen visibles en los trabajadores del Jardín de Cactus pero que suponen un reconocimiento público al trabajo, al esfuerzo y a la labor diaria de todos los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Estos premios suponen, además, un espaldarazo al esfuerzo que realizamos para mantener y conservar la obra de nuestro lanzaroteño más universal”.