Un vecino critica que no regresen los Autos Sacramentales a Los Dolores pese al acuerdo del Pleno del Cabildo

Un lector de La Voz afirma que muchos vecinos de Tinajo y conejeros se sienten "decepcionados" porque tampoco este año vayan a representase los Autos Sacramentales en las fiestas de Los Dolores. Además, critica que el Pleno del Cabildo aprobó retomar esta tradición "en próximas ediciones", pero que no hayan "acatado" esa decisión para este año.

"Espero que el señor Pedro San Ginés y el señor don Jesús Machín expliquen el motivo por el cual no se ha realizado este acto", añade, cuestionado así el papel del presidente del Cabildo y del alcalde de Tinajo. "Parece mentira que el Ayuntamiento no escuche lo que los vecinos estamos demandando, no solo para las fiestas, sino para todos", insiste.

Además, se queja de que el pregón vuelva a "hacerse a mitad de las fiestas y no antes de las mismas". "Simplemente, nos decepcionan cada vez más estos políticos a los que que no les da la gana escuchar nuestras propuestas, pues solo las escuchan y las llevan a cabo cuando se acercan las elecciones y quieren nuestro voto", concluye.