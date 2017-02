Malena Alemán Valls, madre de Ginés Ramírez Alemán, el joven lanzaroteño que falleció hace diez años, junto a otras cinco personas, en la galería de Piedra de Los Cochinos, del municipio tinerfeño de Silos, ha remitido esta carta de agradecimiento por el apoyo recibido en este tiempo, tanto de los medios como de su abogado, en su lucha porque se hiciera justicia:

"Aunque los días pasan siempre llevaré la pena de la perdida de mi hijo. He aprendido a mirar más los sentimientos de mis hijas porque como bien me ayudó a comprender Yosune, en estas tragedias suelen ser las hermanas y los hermanos, grandes olvidadas y olvidados, aunque no lo creamos así.

Hoy y mañana harán diez años de la tragedia de la galería Piedra los Cochinos. Hoy quiero mostrar y hacer llegar mi mayor reconocimiento y agradecimiento a Antonio Molina Pérez, el abogado que no ha cejado ni se ha derrumbado día tras día, año tras año, en conseguir la justicia que Ginés, Estefanía, Javier y los demás jóvenes se merecían.

Antonio Molina Pérez ha ido superando trabas y grandes dificultades, inclusive de salud, para afrontar la defensa de la memoria de Ginés, Estefanía y Javier. Mi más grande reconocimiento y agradecimiento a su labor. Ha tenido también que capear con la impaciencia, la desazón a veces hasta el hartazgo y coraje enrabietado de esta madre que suscribe, la madre de Ginés. Ha sabido contemporizar nuestro dolor, nuestra desesperanza y hacernos sacar un pizco de ánimo para continuar, haciéndolo y aguantando desde su trabajo. Como me ha dicho él mismo “hay que hacer lo que se debe ".

Asimismo mi reconocimiento y agradecimiento a todos los medios de comunicación que han hecho posible nuestra tarea por conseguir un decreto regulador de seguridad en galerías y aguas superficiales y subterráneas, un catálogo y señalización de galerías, como debió haber sido y ahora lo es. Pero que hay que seguir alerta y mejorar en su cumplimiento siempre, tal y como las personas de este universo nos merecemos. A la atención, la empatía y consideración hacia las familias y hacia la seguridad de las personas que han demostrado durante estos diez tristes años sin nuestros hijos e hija. De verdad, el mayor prestigio de unos profesionales de la información es conseguir retos como los que sin ustedes hubiese sido terriblemente frustrante, difícil, doloroso de conseguir. Mi reconocimiento y agradecimiento por la memoria de Eduardo, Maurizzio, Juan Luis, Estefanía, Ginés y Javier.

Gente del periodismo, de la comunicación, mi más emocionada, agradecida y afectuosa felicitación porque nos han hecho posible salvar muchas vidas. Nos han hecho posible realizar lo que nuestros hijos e hija hubiesen querido que hiciéramos, que no vuelva a ocurrir.

La sentencia se ha cumplido, no volveremos a tener a nuestros queridos hijos, hija, hermanos, hermanas, amigos y amiga... pero ella y ellos saben que las familias con el buen y tenaz trabajo de los medios de comunicación que me han permitido denunciar esta injusta tragedia que con haber cumplido unas normas de señalización en galerías se hubiese evitado como dicta la sentencia.

Nos queda mejorar operativos de rescate, no podemos olvidarlo. Pongámonos también a ello. Nos queda que los ayuntamientos y cabildos asuman conocer y localizar los puntos negros y peligrosos de cada municipio e isla. Reitero en nombre, de mi prole y el mío propio, mi reconocimiento y agradecimiento a don Antonio Molina Pérez, la persona que ha sabido llevar hasta dictaminarse la justicia que tuvimos que exigir. Y a los medios de comunicación que han sabido llevar a cabo una tarea importantísima para la ciudadanía y también por las oportunidades que siempre me han dado de poder comunicar y expresar mis demandas, mi preocupación, mi rabia, mi dolor, mi coraje y también mi agradecimiento y reconocimiento más afectuoso y solidario".