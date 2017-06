Reyes se niega a responder al fiscal y el ex secretario vuelve al argumento de los "informes de trámite"

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha sido el primero en declarar en el juicio del caso Stratvs que ha arrancado este lunes, aunque lo ha hecho negándose a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particular y popular y respondiendo solo a preguntas de su abogado. Así, en una breve declaración, Reyes se ha limitado a señalar que no le quedó “más remedio que firmar” la resolución que inició el expediente para conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs, porque según él tenía “permiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo”.

“Si no, me estarían preguntando hoy por qué no lo hice”, ha sostenido el ex alcalde, que tiene ya varias condenas a sus espaldas, y que en el juicio del caso Yate reconoció haber otorgado licencias a cambio de sobornos a este mismo empresario. Sin embargo, en este caso no se ha mostrado conforme con la acusación. Y tampoco lo ha hecho el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que en el caso Yate también confesó haber prevaricado al informar favorablemente a la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad también de Juan Francisco Rosa.

El ex secretario solo leyó los informes positivos

Bartolomé Fuentes ha sido el segundo en declarar y ha vuelto a un argumento que ya utilizó en otros juicios anteriores, es decir, que su informe fue solo “de trámite”. Respecto a los dictámenes negativos que había para conceder esa licencia de actividad a Stratvs, ha asegurado que no los leyó, y que solo vio los que eran positivos. Y también ha negado que fuera él quien dio cuenta de esos informes a los miembros de la Junta de Gobierno que otorgó esa autorización, y que estaba presidida por Gladys Acuña.

Según el ex secretario, en la reunión había un técnico que fue quien trasladó la información a los concejales, aunque en el acta no figura ningún otro asistente a la sesión. Y Bartolomé Fuentes tampoco ha sabido identificar quién era. De hecho, en su primera declaración en los Juzgados aseguró que era el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, pero durante el juicio ha tenido que retractarse, ya que Lorenzo aportó un certificado que confirma que en esa fecha estaba de vacaciones.

La primera mañana del juicio se ha completado con la declaración de otro trabajador del Ayuntamiento de Yaiza acusado en la causa, Andrés Morales, que intervino en la concesión de esa licencia de actividad, y del técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola. Este último emitió un informe favorable a la concesión de la licencia de actividad, que se otorgó cuando el complejo Stratvs ya estaba terminado. Al igual que el ex secretario, Morales y Spínola sí han respondido al fiscal, pero no a las acusaciones particular y popular ni al resto de abogados.

Tras estas cuatro primeras declaraciones, el presidente de la Sala de lo Penal del TSJC ha decidido realizar un receso para reanudar la vista a las 16,30 horas, con la declaración de los otros seis acusados. En principio, estaba previsto que las dos primeras jornadas se dedicaran a esas declaraciones, aunque podrían terminar este mismo lunes o a más tardar en la mañana del martes. Según el cronograma previsto, los últimos en declarar serán la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y el empresario Juan Francisco Rosa.

AVANCE PENDIENTE DE AMPLIACIÓN