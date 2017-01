La boa de Costa Teguise sigue sin salir de su refugio casi dos semanas después

Once días después de que se habilitase un dispositivo de búsqueda para hallar a una boa constrictor que una pareja había avistado en una parcela sin ocupar de Costa Teguise, el reptil sigue sin salir del lugar en el que se refugió. Diariamente efectivos de la Policía Local y del Seprona inspeccionan la zona para comprobar que el ofidio no se ha movido.

Si se produjese algún cambio, personal de Rancho Texas se ocuparía de la retirada del animal, que se encuentra en un tubo de electricidad que fue cerrado por ambos extremos. Desde Rancho Texas dispusieron el mismo día en que fue localizado el ofidio, el martes 3 de enero, un “receptáculo” para recogerlo en caso de que trate de salir del tubo. No obstante, el personal no descarta que pueda permanecer en el mismo semanas o meses, ya que ésta es la época de letargo para las serpientes, por lo que no sería extraño que la boa constrictor de Costa Teguise estuviese hibernando.

Inicialmente se creyó que el reptil en cuestión era una pitón de color amarillo, si bien posteriormente personal de Rancho Texas comprobó que se trataba de una boa constrictor. Desde Rancho Texas han insistido desde el primer momento en que la seguridad está garantizada.