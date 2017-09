Mercadilleros denuncian que Tías "incumple" el contrato al "impedirles" montar en Puerto del Carmen

Vendedores ambulantes del mercadillo de Puerto del Carmen han realizado este viernes una "protesta pacífica" en la Plaza del Varadero para denunciar que el Ayuntamiento de Tías está "incumpliendo" el contrato con la empresa que gestiona el mercadillo de la localidad turística, al "impedir" que se montara este viernes, siendo la "quinta vez en lo que va de año". En esta ocasión, el motivo es que el espacio está ocupado estos días por la Feria del Mar.

Segun explican los vendedores ambulantes, el pasado viernes 15 de septiembre el representante de la empresa que monta los mencionados puestos les comunicó que "no" podrían trabajar los próximos días 22 y 29 de septiembre "sin justificación alguna, sin previo aviso por parte del Ayuntamiento de Tías ni por el responsable del mercadillo de Puerto del Carmen". "Se les olvida que 108 familias comemos y vivimos de ellos", señalan los mercadilleros, que critican que se les impida trabajar "por capricho, por dejación o lo que cada uno entienda en esa corporación".

Así, solicitaron una reunión con el alcalde, que tuvo lugar el día 19, donde afirman que mantuvo "una actitud impositiva" y que no les dio "explicación convincente del por qué no se comunicó en tiempo y forma". "La respuesta del alcalde es que si no estábamos conformes, acudiéramos a los tribunales de Justicia", afirman los vendedores ambulantes del mercadillo de Puerto del Carmen, que consideran que "claramente, el alcalde no tiene intención alguna de solucionar el problema". "Es más, nos dice que habrá más días que no podremos trabajar, palabras textuales:... tantas veces como el concejal (Amado) Vicaíno decida hacer cuantas actuaciones consideren oportunas", añaden.

Antes tales hechos, los vendedores ambulantes del mercadillo de Puerto del Carmen se preguntan "quiénes nos representan en nuestra sociedad y especialmente en el Ayuntamiento de Tías". "No sólo nos perjudica, sino que además comproten y dejar en muy mal lugar a toda la corporación municipal", señalan. Por ello, apuntan que trasladan su situación "a todos los representantes políticos de la ciudadanía y en especial al PP con el fin de que medien en este asunto y se solucine este grave abuso de autoridad".

El Ayuntamiento responde que "en el pliego está previsto"

Desde el Ayuntamiento de Tías han afirmado a La Voz de Lanzarote que "en el pliego de condiciones se recoge que el Ayuntamiento tiene la potestad de suspender el mercadillo si se necesita la Plaza del Varadero para otros eventos. "Con el montaje de la Feria del Mar era necesario ocupar la plaza y es incompatible acoger ambos eventos, pero en el pliego así está previsto", han trasladado desde el departamento de prensa.

De hecho, han apuntado que efectivamente así se hace "en otros momentos a lo largo del año", como cuando se celebran las Fiestas del Carmen, el Día de Canarias o el Carnaval", puesto que no hay "ninguna otra zona idónea" para su celebración.

Denuncias ante el Diputado del Común

No obstante, la denuncia de los vendedores ambulantes va más allá. Y es que también aseguran que el Ayuntamiento no les ha hecho entrega "hasta la fecha" de la licencia de ventas que les garantiza poder operar en dicha actividad. Este hecho, afirman que fue denunciado en dos ocasiones en el Diputado del Común, en concreto el 1 de febrero y el 13 de abril. "Nos prometieron que si callábamos nos darían una solución", aseguran los mercadilleros.

Desde esa fecha, los vendedores ambulantes del mercadillo de Puerto del Carmen afirman venir "sufriendo un auténtico calvario administrativo" para lograr que se les reconozca el concurso "con una continuada actitud de negación y nefasta gestión por parte del Ayuntamiento de Tías". Además, critican que el PP presentara una iniciativa en Teguise a favor de los artesanos que se habían quedado sus puestos y en Tías se dediquen "a dañar y vulnerar los derechos de todos los vendedores del mercadillo de Puerto del Carmen". "Menuda contradicción", concluyen.