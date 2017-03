Gala musical para celebrar los 50 años del edificio de la Democracia

Con motivo del 50 Aniversario de la inauguración del actual edificio, la directiva presidida por Órlando Suárez ha programado un amplio programa de actos culturales de puertas abiertas a todo el público. Con tal motivo en la noche del pasado viernes tuvo lugar una gala musical a cargo de dos grandes profesionales, el pianista y saxofonista José Paz y la soprano Lorena Torres.

Juan Carlos Alonso, secretario de la sociedad Democracia fue el encargado de presentar la gala que comenzó con la actuación de José Paz con el saxofón que de una forma magistral interpretó cuatro composiciones, Tango de Albéniz, Pequeño y Tirolesa de Waltz y finalizó con la Suite n2 de Bach.

A continuación José Paz acompañó al piano a la soprano Lorena Torres la cual eligió una cuidada selección que forman parte de la antología musical inspirada en la década de los años 70, en las voces de Bárbara Streisand "Woman in Love", Elton John "Let the sun go down on me" o Bohemian Rhapsody de Queen entre otros. Lorena dejó al público boquiabierto por su gran profesionalidad a la hora de interpretar todas estas grandes canciones,además de ponerles su sello personal con aíres muy frescos y con unas coreografías muy dinámicas . Ingredientes que consiguieron contagiar al público que le acompañó durante su actuación. Lorena Torres además es componente de la Coral Polifónica San Ginés.