Bergaz considera "poco satisfactoria" la reunión del Cabildo con Red Eléctrica

Más de dos horas de una reunión “poco satisfactoria”. Así ha calificado el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, el encuentro mantenido en la tarde del miércoles con los responsables de Red Eléctrica de España para abordar el proyecto tendido eléctrico aéreo entre Mácher y Playa Blanca. Una reunión en la que, según Bergaz, desde la institución insular trasladaron a la empresa “la necesidad de mejorar el proyecto, en sintonía con lo dicho por las instituciones insulares y locales”.

Pero la respuesta no fue la esperada: “Lo que nos comentan es que el proyecto está aprobado, que ellos son los encargados de ejecutar y que cuentan con todas las autorizaciones. Nos dicen que cambiarlo es una decisión que compete a las administraciones públicas de las que recibieron el encargo, llámese Gobierno de Canarias o Ministerio de Industria”. A juicio de Bergaz, con esta respuesta Red Eléctrica les ofrece “pocas opciones”, ya que sólo han “asumido el compromiso de trasladarnos distintas informaciones o documentos para justificar las razones que nos dieron”.

Entre las razones esgrimidas por representantes de Red Eléctrica, en la reunión a la que no asistió ningún responsable del Ejecutivo canario, defendieron que “soterrar tiene, incluso mayor impacto medioambiental, sale muchísimo más caro, la línea tiene menor capacidad y que sería menos operativo, en el sentido de que localizar una avería costaría más tiempo y mayores medios solucionarla”.

"Creo que el proyecto es francamente mejorable"

Argumentos que Bergaz, en declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, ha manifestado no compartir. “Creo que el proyecto es francamente mejorable”, ha señalado. En este sentido, ha matizado que no comprende por qué si se soterra una parte del tenido en Mácher y otra en Playa Blanca, “cuando llega a la altura de Femés y de Las Casitas, donde viven paisanos de la isla, lo que hacen es circundar cada uno de esos pueblos y mandar por allí una serie de torretas”. Y al preguntar los motivos a la empresa, el consejero afirma que "no supieron contestar”. En todo caso, señalaron que "les enviarían" con posterioridad la documentación justificativa de esas cuestiones técnicas.

Bergaz ha defendido la necesidad de que se preserve el paisaje de Lanzarote. De hecho ha abogado, incluso, porque se inicie “un procedimiento para retirar, en la medida de lo posible, torretas en aquellos lugares que desde el punto de vista paisajístico y medioambiental tengan un valor sin igual”. Y es que el consejero considera ha reconocido que “hay muchas torretas” en la isla.

En cuanto a la posición política de la institución insular, donde el PSOE gobierna junto a CC, Bergaz ha asegurado que, “en principio”, se acogen a la moción aprobada en 2012, pidiendo el soterramiento de la línea. Ahora estudiarán, conjuntamente con los técnicos, las posibles acciones a llevar a cabo. Este mismo viernes tienen previsto llevar a cabo en Presidencia del Cabildo “una reunión política-técnica” para analizar la información recabada y “empezar a tomar decisiones en el sentido de qué acciones se pueden emprender para que se mejore un proyecto que tiene margen de mejora”.

"Nos han faltado reflejos a todos"

El consejero ha reconocido, no obstante, que cree que les “han faltado reflejos” a todos los responsables políticos en este asunto, al dejarlo aparcado tras los pronunciamientos del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo en 2012. “No nos hicieron caso y a partir de aquel momento parece que se retiró la pegatina de proyecto polémico. Y es ahora, tarde, cuando nos vemos con la soga al cuello. Lo que hemos hecho es tratar de recuperar el tiempo perdido”, ha apostillado.

No obstante, ha insistido que él quiere “ser responsable y prudente” y que es un asunto complejo, ya que se mezclan cuestiones políticas y técnicas. En esta línea ha afirmado, por ejemplo, que les están manifiestan que la necesidad del proyecto es acuciante y que de no llevarse a cabo podrían peligrar otros aspectos relacionados con los parques eólicos que se van a construir, como el volcado de electricidad. “No sabemos si es que están alimentando la teoría del miedo o si estamos ante el cuento del lobo. Y a ver si esta vez sí va a aparecer el lobo”, ha reflexionado.