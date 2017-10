La oposición impone su mayoría en el Pleno y aprueba el acuerdo que puso fin a la huelga de los Centros

Todos los grupos de la oposición en el Cabildo han hecho valer su mayoría en el Pleno extraordinario celebrado este lunes y han aprobado el acuerdo que llevó a los trabajadores a suspender la huelga de los Centros Turísticos. Este acuerdo estaba sobre la mesa desde el pasado mes de agosto pero no se había sometido hasta ahora a votación, ya que el presidente, Pedro San Ginés, agoto los plazos legales sin convocar esta sesión extraordinaria solicitada por PSOE, Podemos, PP, Somos Lanzarote, Ciudadanos y Nueva Canarias.

En el caso del consejero de NC, Juan Manuel Sosa, en la votación se ha desmarcado de sus ex compañeros de la oposición, tras haberse incorporado recientemente al grupo de gobierno en minoría de San Ginés, en contra de las directrices de su partido. En cuanto al resto, no solo han mantenido su respaldo a ese acuerdo con el Comité de Huelga de los Centros sino que también han sacado adelante otra de sus propuestas, con la que advierten al consejero de Turismo y al consejero delegado de los Centros, Echedey Eugenio y José Juan Lorenzo, de que serán cesados como miembros del Consejo de Administración de los CACT si no ejecutan ese acuerdo en las próximas 48 horas.

“Entendemos que supondría prevaricación o la malversación de fondos públicos”, ha sostenido San Ginés, dejando claro que el grupo de gobierno no pretende ejecutar el acuerdo, alegando que es “nulo de pleno derecho” e “ilegal”. Pero a continuación, ha instado a que la secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo -que no forma parte del Pleno del Cabildo ni del Consejo de los Centros- sea quien asuma la “responsabilidad” de llevarlo a cabo, ya que ha culpado a su partido de este conflicto. Según San Ginés, lo que tendrían que hacer es “nombrar a Loli Corujo en sustitución de Marcos Bergaz” en el Consejo de Administración de los CACT, “porque sus estatutos lo permiten”, y luego delegar en ella “la responsabilidad de su ejecución”.

“Si usted no quiere asumir sus responsabilidades, igual tiene que venir ella a resolverlo como presidenta en la próxima legislatura”, le ha respondido a San Ginés el consejero socialista José Juan Cruz, adelantando así que Corujo podría encabezar la lista del PSOE al Cabildo en las próximas elecciones. No obstante, ha añadido que “espera” que los trabajadores “no tengan que esperar a la próxima legislatura”.

