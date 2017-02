Nueva Canarias ha exigido al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, que no “torpedee más” el servicio de radioterapia en Lanzarote. Desde la formación política han rechazado el comunicado de Coalición Canaria en el que calificaba de “oportunista” la posición de Nueva Canarias, Podemos y Somos Lanzarote a la hora de defender la implantación de la unidad de radioterapia en la isla. “Las últimas declaraciones de Pedro San Ginés llamando oportunista y populista a Nueva Canarias, cargando contra la defensa que hace este partido político en la demanda del servicio de radioterapia en Lanzarote, muestran una concepción de la democracia en las instituciones que únicamente puede entender el presidente del Cabildo”.

Desde Nueva Canarias se han referido a los argumentos de CC, que afirmó que estos partidos no habían presentado las enmiendas para que se recogieran las partidas presupuestarias para implantar el búnker de radioterapia en Lanzarote ante el órgano correspondiente, es decir, ante el Parlamento de Canarias, sino ante el Cabildo. “Según la propia teoría de San Ginés, que un partido político no presentara una determinada iniciativa en una institución, impide que en el resto de corporaciones elegidas democráticamente por la ciudadanía no se puedan tomar”, han señalado en este sentido desde Nueva Canarias.

Además, han acusado a San Ginés de mentir en este aspecto. Así, han recordado que en noviembre, en un pleno celebrado en el Parlamento de Canarias, se llevaba una Proposición no de Ley para impulsar el servicio de radioterapia en Lanzarote y Fuerteventura. “Iniciativa que fue defendida por la diputada Gladys Acuña de Nueva Canarias y aprobada por unanimidad”, han indicado.

Enmiendas al presupuesto

También han señalado que Nueva Canarias presentó más de cien enmiendas al presupuesto del Parlamento canario, de las que se solo se aceptaron tres. “Algunas de estas propuestas fueron una distribución alternativa al FEDECAN, planteando que la mitad de ese dinero tendría que ir a los servicios públicos esenciales, concretamente más de cincuenta millones de euros a sanidad, de los cuales muchos de ellos irían a la isla de Lanzarote”, han apuntado.

“Le recordamos a San Ginés que Nueva Canarias presentó dos enmiendas al margen de los cincuenta millones del FEDECAN, una ambulancia medicalizada para la isla de Lanzarote que obtuvo el rechazo de Coalición Canaria en el Parlamento, y el tan ansiado escáner para el Hospital Doctor José Molina Orosa, también apartado por los regionalistas de derecha”, han añadido.

Desde Nuevas Canarias han reiterado igualmente que seguirán defendiendo el servicio de radioterapia en Lanzarote. Un servicio, recuerdan, que se encuentra ya “avanzado en la isla de Fuerteventura, un territorio más cercano a Gran Canaria y con menos población que nuestra isla”.