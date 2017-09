Los Centros Turísticos abren sus puertas y vuelven a la normalidad tras 20 días de huelga

Los Centros Turísticos han vuelto este lunes a la normalidad después de que los trabajadores decidieran poner fin a la huelga a la espera de que se convoque el pleno extraordinario solicitado por la oposición. Cientos de turistas hacían cola a primera hora de la mañana a las puertas de algunos de los centros, como Montañas del Fuego, Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, para visitarlos tras haber estado cerrados 20 días.

Los trabajadores de los Centros Turísticos ofrecieron una rueda de prensa este domingo para anunciar su decisión de desconvocar los paros. "No vamos a ser cómplices de la irresponsabilidad de Pedro San Ginés", "no podemos seguir la locura de un loco", señaló Andrés Barreto, al anunciar que la plantilla regresaría al trabajo este lunes. No obstante, advirtió que retomarán la huelga si no se ejecuta la propuesta consensuada por PSOE, Podemos, PP, Somos y Cs con el Comité de Empresa y que se votará en ese pleno o si existe la "más mínima represalia" contra los trabajadores que han secudando los paros.

El anuncio de suspensión de la huelga ha sido aplaudido por los distintos partidos de la oposición que, no obstante, han solicitado al presidente del Cabildo que "cumpla con su deber" y convoque el pleno para poner fin al conflicto en los CACT. Desde la institución, sin embargo, aunque se envió un comunicado en el que Pedro San Ginés y Echedey Eugenio se congratulaban de la suspensión de la huelga, no se hacía referencia ni al motivo que ha llevado a los trabajadores a suspender los paros ni se ponía fecha al pleno convocado por la oposición.