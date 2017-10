Benjamín Perdomo: "Que se olviden, que Ástrid Pérez no va a ser alcaldesa"

"Que se olviden, que Ástrid Pérez no va a ser alcaldesa, que se lo metan en la cabeza". Así de contundente ha respondido el consejero de Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo, a un tuit del concejal del PP en Arrecife, Jacobo Medina, en el que lanzaba al aire la pregunta de si Cs iba a seguir manteniendo a Eva de Anta como alcaldesa de Arrecife tras conocerse su imputación por el accidente ocurrido en el coso del Carnaval.

"Hoy tenemos una alcaldesa en Arrecife imputada por poner en riesgo la vida de una persona. Seguirán manteniéndola?", rezaba el tuit publicado por el edil popular, dirigido a Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos, sobre el que Jacobo Medina también ha hablado en Radio Lanzarote-Onda Cero.

"Ahí me refiero yo a los códigos éticos de los partidos, porque se amoldan a las circunstancias y a las situaciones y nada tiene que ver en este caso con una cuestión de corrupción, pero se pone en riesgo la vida de una persona. ¿Y qué pesa más? Oiga, es que esta señora que tuvo el accidente casi pierde la vida por una negligencia política. Yo creo que es una imputación en toda regla, una situación judicial bastante delicada y complicada y, evidentemente, nosotros preguntamos a estos partidos que su código ético establece que no van a mantener a los cargos públicos imputados", ha señalado Medina.

"Yo creo que las cosas hay que tomárselas con más seriedad y no hacer demagogia y ruido con absolutamente todo", ha respondido el consejero de Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo, que considera que el tuit del concejal del PP es in intento más de "meter presión y revuelo" para ver si su partido hace a Ástrid Pérez alcaldesa. "Que se olviden, que Ástrid Pérez no va a ser alcaldesa, que se lo metan en la cabeza", ha señalado al respecto.

"No vamos a pedir la dimisión de Eva de Anta"

El consejero de Ciudadanos ha dejado claro además que no van a pedir la dimisión de la alcaldesa de Arrecife. "Eva de Anta está llamada a declarar por un accidente en unos carnavales. Ni ha metido la mano, ni ha robado, ni ha prevaricado, ni ha coaccionado a una empresa, ni ha hecho absolutamente nada", ha apuntado Perdomo, recordando que tampoco solicitaron la dimisión del alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, cuando fue imputado por una licencia a un restaurante. "Porque podemos entender que te puedas equivocar en esas cosas, pero en lo que no te puedes equivocar es en prevaricar, en corromperse, en robar y meter la mano".

Así, ha dicho que "el PP se lo tiene que hacer mirar" porque "hasta hace dos días querían entrar a gobernar en el Cabildo, con el presidente que tenemos, con las imputaciones que tiene, que les da igual, a cambio de que Ástrid Pérez sea alcaldesa". "Hay que ser más serios, no se trata de hacer leña con cualquier cosa que salga. Que el problema está en el Cabildo de Lanzarote que está en minoría, que tenemos a una persona imputada por coaccionar a una empresa, que estamos viendo las barbaridades que se están haciendo, que hay una huelga en los CACT que todavía no se ha resuelto, que hay una huelga en Canal Gestión que tampoco tiene visos de hacerlo, ¿y a mí me está diciendo este partido que hay una persona que va a ir a declarar por un accidente en Carnavales??, ha concluido el consejero de Ciudadanos en el Cabildo.