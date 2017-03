El Ayuntamiento de Haría, multado con 2.591 euros por las infracciones en la Fiesta de la Pamela

El Ayuntamiento de Haría ha sido sancionado con una multa de 2.591 euros por las infracciones que se produjeron durante la celebración de la Fiesta de la Pamela el 19 agosto del año pasado en Órzola. Según ha explicado el teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta, la sanción fue notificada al Consistorio a finales de febrero y él mismo firmó el decreto de pago entre el 27 de febrero y el 2 de marzo mientras ejercía las funciones de alcalde accidental del municipio.

Desde el PSOE han solicitado en distintas ocasiones al equipo de gobierno que el expediente correspondiente a esta sanción “vea la luz pública”. De hecho lo solicitaron en el primer pleno del año y lo han vuelto a hacer en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, según ha indicado el concejal socialista Alfredo Villalba. “Se lo hemos vuelto a pedir en el pleno de este pasado sábado pero todavía no he recibido ninguna llamada para que se me haga entrega de ese dossier. Un dossier que debe estar muy localizado”, se ha lamentado Villalba.

Por su parte, Dorta ha indicado a La Voz que “el PSOE tiene la información y tan sólo tiene que consultarla”. En este sentido ha dicho que “todos los documentos pueden ser consultados por los concejales” y que además “cada 15 días la secretaria los sube a una página web donde los ediles pueden consultarlos”.

"Que el alcalde pague la multa"

Pero el responsable socialista no ha pedido sólo que se den las explicaciones pertinentes sino también que sea el alcalde del municipio el que haga frente al pago de la sanción “como máximo responsable del evento, como así se recoge en el Plan de Seguridad”. Villalba ha indicado que el regidor fue el que tomó la decisión de continuar con la fiesta a “sabiendas que se iba a castigar o iba a ser sancionado el evento”. Para el edil socialista ahora debe asumir “la responsabilidad de hacer frente a esa sanción y no condenar al municipio, a los bolsillos de los contribuyentes a pagarla”.

Villalba ha recordado que al inicio de la Fiesta de la Pamela el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudió a la misma acudió y tramitó tres denuncias contra el Consistorio. El motivo de todas ellas fue la falta de permiso de la Demarcación de Costas, ya que se produjo una “ocupación del dominio público marítimo terrestre” que no estaba autorizada, como publicó en su día La Voz.

Desde el PSOE han insistido en que no están en contra de que se celebre la fiesta, pero sí han reclamado que debe hacerse respetando las normas y las responsabilidades. También ha reiterado la necesidad de que el Ayuntamiento sea transparente y haga público el expediente.