"Sorprendida" se ha mostrado la ex consejera de Industria del Cabildo, Ariagona González, con el comunicado enviado por el Ayuntamiento de Tinajo, en el que su alcalde le atribuye "en exclusiva" a ella los "errores" de la Feria de Artesanía, acusándola incluso de haberle amenazado con trasladarla a otro municipio. "Yo no amenacé a nadie y me parece una sinvergüenzada lo que ha dicho", ha señalado González.

La exconsejera de Industria ha respondido "una a una" a las "mentiras" que afirma que ha lanzado Machín. La primera, cuando el alcalde de Tinajo dijo que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el consejero de Cultura, Óscar Pérez, fueron "ajenos" a la decisión de adelantar la Feria de Artesanía. "Que diga que es una decisión que tomo yo unilateralmente y que el Cabildo y los consejeros de CC no conocían es la primera mentira", ha asegurado Ariagona González.

De hecho, la socialista ha recordado que Jesús Machín advirtió que en el pregón de las fiestas de Los Dolores "iba a tirar de las orejas a quien considerase que hubiese hecho las cosas mal, independientemente de que fuera CC y PSOE", por lo que no entiende su "cambio de discurso". Es más, Ariagona González ha afirmado que en el pregón hizo "ataques" a miembros de "su partido", por lo que tampoco se explica que el alcalde de Tinajo diga que alguien le está intentando "enfrentar" a la Presidencia del Cabildo. "Es él el que se ha enfrentado solo", considera González.

Asegura el grupo de gobierno tenía conocimiento y "nadie estaba en contra"

La socialista ha explicado que fueron los artesanos quienes plantearon que la Feria no coincidiera con la romería de Los Dolores, porque ese día "los accesos a Mancha Blanca son muy complicados debido al Plan de Seguridad, porque mucha gente va caminando". "Óscar y yo nos sentamos, lo valoramos y pensamos que era una buena solución. Lo ponemos en conocimiento del grupo de gobierno, de todos los consejeros de PSOE y CC, y en esa mesa nadie está en contra e, incluso, hay algún consejero que dice que esto es una reivindicación de los artesanos de mucho tiempo y que entiende que lo vean así", ha afirmado.

Lo segundo que se hizo, según González, es trasladar la decisión al alcalde de Tinajo "en una reunión con él" en la que, según la consejera de Industria, además de ella estuvieron también presentes el consejero de Cultura, Óscar Pérez, y dos representantes de la asociación de artesanos, además de la concejal de Festejos de Tinajo. "Allí los artesanos le cuentan lo que opinan sobre la Feria de Artesanía y su coincidencia con la romería. El alcalde los entiende, no comparte la decisión que se toma, pero la acepta. Nosotros fuimos al Ayuntamiento de Tinajo y eso también lo ha dicho él", ha señalado

La "tercera mentira", según Ariagona González, es cuando dice que ella le "amenazó" con llevarse la Feria de Artesanía a otro municipio. "Yo no sé cómo Suso Machín entiende la política, pero desde el PSOE no la entendemos como amenazas. Nosotros nos sentamos con la gente a hablar, intentamos llegar a posiciones de acuerdo, a puntos en común, y hacerlo lo mejor que se pueda. Podemos cometer errores, por supuesto, pero la predisposición es siempre a hacerlo lo mejor posible. Si el señor Machín está acostumbrado a hacer política con amenazas y mentiras es él el que se lo tiene que hacer mirar. Desde luego, yo no amenacé a nadie y me parece una sinvergüenzada lo que acaba de decir y publicar en esa nota de prensa", ha indicado.

Lamenta que Jesús Machín "convirtiera" el pregón "en un mitin político"

La exconsejera de Industria también ha lamentado que el alcalde de Tinajo convirtiera el pregón de las fiestas de Los Dolores en "un mitin político, en ataques personales contra representantes del Cabildo que estaban allí tanto de su partido como de oros", cuando "es un acto festivo de cordialidad".

"Cuando él dice que alguien le ha intentado enfrentar a la Presidencia del Cabildo, es que él se ha enfrentado solo y lo ha dicho él en primer persona. Lo que me apena es que por unas de las pocas veces que las fiestas de Los Dolores tienen pregoneros sencillos y llanos, por una vez que esas personas tienen la oportunidad de hacer un pregón en las fiestas insulares y además en su pueblo, se sientan empañados por la poca capacidad de estar acorde a la situación del alcalde de Tinajo, esa es la pena que me queda por todo esto", ha concluido Ariagona González.