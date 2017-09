Antona cree que CC debería "hacerse mirar" por qué "siempre está en medio" de las "inestabilidades"

El presidente del PP en Canarias cree que CC debería "replantearse y hacerse mirar" porque "siempre está en medio" de las inestabilidades en las instituciones del archipiélago. "Si usted analiza las últimas cuestiones de incertidumbre y de inestabilidad institucional, siempre hay un denominador común, que es CC", ha manifestado Asier Antona en Radio Lanzarote-Onda Cero, recordando la ruptura del pacto en Canarias, las posteriores negociaciones de los nacionalistas con los populares para conformar Gobierno en las que no se llegó a ningún acuerdo, la moción de censura en Icod de los Vinos y el abandono del PSOE del Gobierno en el Cabildo de Lanzarote. "Siempre está CC en el centro", ha apuntado.

Antona ha dejado claro que "el PP no está ni estará en ninguna estrategia que genere más inestabilidad a las ya existentes en las instituciones". En este sentido, preguntado por una posible moción de censura en Arrecife que elevara a Ástrid Pérez a la Alcaldía a cambio de apoyar a CC para mantener como presidente del Cabildo de Lanzarote a Pedro San Ginés, el presidente de los populares canarios ha señalado que "el PP tampoco se puede prestar a una especie de suertes o intercambio de cromos" y que no alimentará "el ruido y la conspiración". "El PP siempre estará en el mismo eje de coordenadas, por un lado la estabilidad de las instituciones y por el otro lado el interés general, se llame Arrecife, Lanzarote o Canarias", ha precisado.

Asier Antona ha negado además que viniera la semana pasada a Lanzarore a frenar esa moción de censura como se ha llegado a afirmar en algún medio de comunicado. "Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni ningún día de la semana, yo he estado en Lanzarote", ha asegurado.

"La dirección del PP en Lanzarote tiene libertad y absoluta autonomía"

También ha hablado el presidente de los populares canarios de los rumores extendidos en Lanzarote de que CC podría haber puenteado al PP de Canarias y haber ido a negociar directamente a Madrid esa moción de censura. "Eso no lo sé, porque CC está muy acostumbrada a puentear al PP, o en su momento al PSOE, e ir a Madrid a intentar negociar", ha señalado al respecto Asier Antona, quien no obstante ha querido recordar a CC que "esa estrategia con el PP no les ha ido muy bien" poniendo como ejemplo el debate en Icod de los Vinos. "También pretendieron una estrategia similar de presión en Madrid y no les salió absolutamente para nada", ha añadido.

"Cada vez que nos han intentado puentear no les ha salido bien la jugada. Por tanto, yo recomiendo a CC que no hay que estar puenteando, porque aquí hay interlocutores válidos", ha apuntado Antona, señalando que, en el caso de Lanzarote, la dirección insular del partido "tiene libertad y absoluta autonomía para llevar a cabo las estrategias que consideren mejores". "No para el PP, en clave de partido, sino en este caso en clave para Lanzarote, en lo mejor para los vecinos de la isla", ha aclarado.

No ha confirmado sin embargo Antona si el PP ha mantenido conversaciones con algún partido para poner fin a la situación de minoría que se vive en el Cabildo de Lanzarote ni tampoco si lo ha hecho a nivel regional con el PSOE o Nueva Canarias para que haya un cambio en el archipiélago. "Lo que sí parece ponerse de manifiesto es que CC no tiene el monopolio del poder y que no cuantas estrategias políticas se planteen en un futuro pasan por ellos en exclusiva. ¿Eso significa que el PP esté en una especie de estrategia de generar inestabilidad en las instituciones? Radicalmente no", se ha limitado a responder.