¿Cuál crees que es el mejor seguro para tu moto?

Con la llegada del año nuevo, en la temida cuesta de enero, uno de los pagos más severos suele ser el de los seguros de coches y motos que tenemos en casa.

Con la llegada del año nuevo, en la temida cuesta de enero, uno de los pagos más severos suele ser el de los seguros de coches, motos, etc que tenemos en casa. El precio del carburante y las facilidades para aparcar hacen que la moto sea una opción de movilidad muy apreciada en las ciudades. Además el coste de sus seguros suele ser más económico que el de los automóviles. Una moto no es un vehículo más, y el seguro que la protege a ella, a nosotros y a los posibles afectados en un accidente, tampoco puede serlo. Pero eso no implica pagar más por un mismo servicio, por eso, enero es un buen momento para revisar nuestro seguro de moto y ver si estamos pagando de más por el servicio.

Podemos comparar nuestro seguro para moto aquí, en pocos minutos, para saber si nuestra correduría de seguros es la mejor para nuestra moto y para las prestaciones que queremos. Estos buscadores suelen buscar varios parámetros de eficiencia, a saber: que los seguros se adapten a nuestras necesidades, que lo hagan al mejor precio, con un servicio eficaz y, lo más importante, un seguro que domine a la perfección las particularidades del mundo de las dos ruedas. Además, los comparadores tienen en sus bases de datos a las compañías más importantes del mercado y ofrecen información relevante que nos ayudará a decidir el mejor seguro para nuestra moto. Realizar un presupuesto en estos comparadores es muy sencillo. Sólo deberemos introducir algunos datos relativos a la persona asegurada y al modelo de moto a asegurar. En menos de un minuto obtendremos diferentes ofertas, para que puedas elegir ese abanico de posibilidades.

¿Cuál es nuestra mejor opción?

Para poder seleccionar la oferta más adecuada, es importante comparar los precios y las coberturas que incluye cada compañía y así analizar cuál es el mejor seguro que podemos tener para nuestra moto, el que mejor se adapta a nuestras necesidades.

Algunas compañías ofrecen pólizas más completas que otras, es por esto que en los comparadores están divididos los productos en: terceros, terceros + asistencia en viaje, robo, incendio y todo riesgo, para que la comparativa sea más útil. Una vez dentro de cada modalidad, podremos observar que cada compañía brinda la posibilidad de contratar garantías opcionales, que podrás añadir para configurar el seguro que necesites para tu motocicleta o ciclomotor.

¿Qué aspectos influyen en el precio?

Hay múltiples factores que afectan a los precios de los seguros de motos:

-Por un lado están los aspectos relacionados con la moto en sí: tipo de vehículo, la cilindrada y la antigüedad de la moto.

-El uso que se haga de la moto (si el uso es particular o profesional) también varía el precio, de hecho algunas compañías no aseguran motos para uso distinto al particular.

-La zona de circulación también lo tienen en cuenta las aseguradoras a la hora de calcular las primas.

-En cuanto al conductor, hay varias características que afectan al precio de los seguros de motos. La edad es el factor clave, y muchos seguros son más caros para los menores de veinticinco años.

-La antigüedad del carnet de conducir también afecta de igual forma que la edad.

-Y, por último, las compañías tienen en cuenta el historial de siniestralidad del conductor