El presidente de la Cooperativa de Taxistas de Arrecife, Lito Guillén, ha reclamado al Cabildo que "tome las riendas ya" ante la desorganización existente en el sector del taxi en la isla, sumándose así a la petición de Asolan, que criticó la escasez de taxis especialmente en el aeropuerto y en el puerto de Los Mármoles, denunciando la falta de voluntad para resolver el problema. Un problema que, según Guillén, no es por falta de licencias, sino de coordinación y que, de no resolverse, a su juicio, supondrá una "decadencia total del taxi", pues asegura que muchos touroperadores y agencias están contratando microguaguas para poder trasladar a los clientes.

Guillén ha hecho autocrítica en Radio Lanzarote-Onda Cero culpando en primer lugar a los propios taxistas de la situación, por no ser capaces ponerse de acuerdo "para compartir, ofrecer y dar cabida a los usuarios". "Siempre estamos mirando por encima del hombro a taxistas de otros municipios", ha señalado. Sin embargo, también cree que "la parte política debería haber tomado cartas en el asunto hace años". "Después de todos los consejeros de transporte que han pasado por el Cabildo, ninguno ha sido capaz de poner remedio a esto", ha apuntado el presidente de la Cooperativa de Taxistas de Arrecife, que ha criticado que Lanzarore sea "la única isla" que carece de "una hoja de ruta" para poder organizar el sector del taxi.

"Hay una mancomunidad del taxi, un ente invisible ahí, que no ha solucionado el problema. El Cabildo ya tenía que haberse reunido con los ayuntamiento. Esto es algo de 15 ó 20 años atrás, un problema que no debería haber llegado a tanto, que se ha encallado en el tiempo, y que alguien tendrá que solucionar". A los taxistas no nos vale con tener reuniones, porque hemos tenido muchas, pero nunca llegamos a un entendimiento entre nosotros", ha señalado Lito Guillén, que ve "ilógico" que "en pleno siglo XXI, el Cabildo no haya tomado las riendas" y haya "consensuado con taxistas, patronales y touroperadores un mejor servicio".

Advierte de la "avalancha de medios alternativos"

El presidente de la Cooperativa de Taxistas de Arrecife ha hecho un llamamiendo a la consejera de Transportes del Cabildo, Patricia Pérez, para que ponga remedio a esta situación pues, de lo contrario, afirma que "la decadencia del taxi sería total". De hecho, asegura que muchos touroperadores ya han puesto en marcha una "avalancha de medios alternativos" ante la falta de taxis. "Y van a seguir contratando micros con la compañías de aguas, es que es normal. Yo, como touroperador, traigo a unos clientes a Lanzarote y les tengo que dar movilidad. Y si el taxista, por su insensatez en este caso, no es capaz de regular su medio de transportes, mis clientes se van a mover en otro tipo de vehículo. El cliente no va a no moverse porque los taxistas no quieran organizar el trabajo", ha expuesto.

"Vamos a convertir a Lanzarote en una carretera con guaguas, y no porque estos señores quieran ponerlas, sino porque lo están demandando, porque les están dando el trabajo en bandeja. Eso está ahí, es una realidad. Si nosotros no queremos verlo como taxistas, tendremos que verlo como espectadores, pero está ocurriendo hoy en día", ha advertido.

A este respecto, Lito Guillén ha manifestado que, en los "tres años" que lleva al frente del taxi en Arrecife, él ha "predicado con el ejemplo, aunque en un desierto". "Nosotros, cuando tenemos cruceros, no ahora, sino desde años atrás, hemos pedido ayuda y colaboración al resto de taxistas de la isla para que los usuarios no se quedaran a pie de escalerilla y pudieran visitar Lanzarote",

Nuevo reglamento en Arrecife

Ha reconocido no obstante Guillén que en Arrecife se han volcado "en el puerto o en las paradas importantes, dejando un poco abandonados a los ciudadanos de a pie". Sin embargo, ha apuntado que con el nuevo reglamento municipal, esto se solucionará, pues "se mantiene un número de licencias que tiene que ser para los residentes". "Es justo y de obligación por ley que les tengamos que atender", considera.

El presidente de la Cooperativa de Taxistas de Arrecife ha señalado que está "a expensas" de que se aplique este reglamento y "de que el taxista lo cumpla". Y el que no lo cumpla que sea sancionado", ha apuntado, insistiendo, en cualquier caso, que en Arrecife están "cada vez más organizados". "Arrecife no tiene nada que envidiar al resto de la isla en cuanto a ordenación para cubrir las necesidades de las personas que necesitan un taxi", ha defendido.

Por otro lado, Lito Guillén ha celebrado que, después de "un año y cuatro meses", el Ayuntamiento haya convocado las pruebas de aptitud para la obtención del permiso municipal de conductor de taxis en el municipio.