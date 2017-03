El Aloe Plus Lanzarote Conejero cae ante un buen Eurocolegio Casvi (87-61)

Era de esperar que el Aloe Plus Lanzarote Conejero tuviera un complicado encuentro ante el Eurocolegio Casvi, equipo que ocupa en estos momentos la segunda posición de la clasificación y que acumula once victorias de manera consecutiva. Los madrileños fueron capaces de desarrollar su estilo habitual de juego, no dando opciones al Aloe Plus Lanzarote Conejero. El equipo de Iván Fernández sólo pudo plantar batalla en el primer cuarto del partido.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero jugó de tú a tú ante el Eurocolegio Casvi, sin nada que perder y mucho que ganar. Los lanzaroteños se desplazaban a Madrid con las bajas de Fran Suárez, Juan Vivas y Cécimo Armas, jugadores que no pudieron estar en este encuentro por razones laborales. Desde el inicio, el Eurocolegio Casvi intentó desplegar sobre la cancha un juego muy físico, y que pudo ser contrarrestado por el Aloe Plus Lanzarote Conejero en el primer cuarto, período que finalizaba con el resultado de 20-15.

Fue a partir del segundo cuarto cuando el Eurocolegio Casvi comenzó a desplegar su mejor juego, aumentando las diferencias en el marcador. Los madrileños dominaban el juego interior y sobre todo el rebote. A lo largo del encuentro, el Eurocolegio Casvi capturaba 40 rebotes por los 25 del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Además, el equipo lanzaroteño dispuso de muy pocas segundas opciones de ataque, logrando únicamente cinco rebotes en ataque. Al descanso se llegaba con el resultado de 37-25.

Las diferencias iban en aumento a lo largo de la segunda parte, no siendo capaz el Aloe Plus Lanzarote Conejero de parar el juego físico que desarrolla el Eurocolegio Casvi sobre la cancha de juego. Los lanzaroteños se quedaban sin opciones de pelear por la victoria, sumando una nueva derrota en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. Al final del partido se llegaba con el resultado de 87-61.

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Iván Fernández, señala que "la temporada entra en la parte más bonita de la competición y debemos ser capaces de dar la cara en los encuentros que disputemos en casa". El técnico hace referencia a las cuatro finales que le quedan al equipo en la Ciudad Deportiva Lanzarote y por donde pasa la permanencia en la Liga EBA de Baloncesto.

El próximo compromiso del Aloe Plus Lanzarote Conejero será ante el Globalcaja Quintanar, partido que se disputa el sábado a partir de las 20:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Nuevamente la plantilla del Aloe Plus Lanzarote Conejero hace un llamamiento para que los aficionados acudan al encuentro y ayuden al equipo a conseguir la que sería una importante victoria en la lucha por la permanencia.

Ficha Técnica

Eurocolegio Casvi (87): Carlos Martos (2), José Miguel Pérez (14), Fernando Sierra (8), Walter Junior Cabral (19) y Guim Expósito (10) -quinteto inicial- Adrián García (0), Alfonso David Ortiz (8), Eduard Montiel (2), Eduardo Gómez (17), Mario Ortega (3), Sergio Jiménez (4) y Francisco Martín (0)

Aloe Plus Lanzarote Conejero (61): Amaurys Robles (2), Jonathan Bosa (8), Pamor Diene (9), Kennedy Eubanks (9) y Cameron Vines (17) -quinteto titular- Karl Niama (3), Raúl Rodríguez (9), Alejandro Viera (4) y Junior Herrera (0).

Parciales: 20-15, 37-25 (descanso) 60-41, 87-61 (final)

Árbitros: Miguel Orgaz Carrillo y Asunción Langa de Martín. Fueron eliminados Alfonso David Ortiz por parte del Eurocolegio Casvi y Amaurys Robles por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero, con cinco faltas personales.

Incidencias: Polieportivo Eurocolegio Casvi. Partido correspondiente a la 24º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.