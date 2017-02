El fiscal pide abrir diligencias contra un testigo amigo de Dimas por su “problema de memoria”

El juicio contra Dimas Martín por la pieza de Los Rostros del caso Unión ha terminado este jueves con la solicitud del Ministerio Fiscal de que se abran diligencias contra uno de los testigos que ha declarado en esta última jornada, David Gutiérrez Marichal. El fiscal considera que podría haber incurrido en un delito de falso testimonio y le ha acusado de “faltar al respeto al intelecto del tribunal” con su “falta de memoria”.

El acta que levantó el Seprona cuando visitó las obras ilegales que se estaban realizando en esta finca familiar de Dimas Martín refleja que Marichal se encontraba allí y fue identificado como responsable de la obra, pese a que él lo ha negado durante el juicio, afirmando que no sabe “ni poner un bloque”. Y también aparece en las conversaciones telefónicas interceptadas por la UCO, llamando al líder histórico del PIL tras la visita del agente del Seprona. Sin embargo, durante la vista no recordaba nada. Ni siquiera la declaración previa que prestó en el Juzgado durante la instrucción de esta causa, ni las conversaciones que se han escuchado durante el juicio y en las que aparece su voz. Solo ha confirmado que le unía una “relación de amistad” con Dimas Martín.

“¿Usted tiene problemas de memoria habitualmente?”, le ha preguntado durante el interrogatorio el fiscal, Javier Ródenas. “Sí”, ha respondido. “¿Y toma algún tipo de medicación?”, ha planteado entonces, a lo que el testigo ha vuelto a responder afirmativamente. “¿Y cuál es? ¿O tampoco lo recuerda”, ha cuestionado el fiscal, sin obtener respuesta. “Vamos a ver caballero, o señor fiscal, yo no me acuerdo”, ha seguido repitiendo como un mantra el testigo.

“Ni me acuerdo a qué fui ni si quedé con alguien”

“No me acuerdo a qué fui, ni si quedé con alguien, ni con quién quedé”, ha afirmado Gutiérrez Marichal, cuando le han pedido que explicara qué estaba haciendo en la finca cuando acudió el Seprona. De hecho, inicialmente ni siquiera recordaba haber estado allí ese día. “Ni idea, no me acuerdo”, ha comenzado respondiendo. Y cuando el fiscal se ha referido al acta que levantó el agente, ha contestado que él “iba caminando” en dirección a la finca, pero que no estaba allí aún, y que le pidieron que se identificara. “No sé ni a qué fui yo allí”, ha vuelto a repetir.

Ahí ha intervenido por primera vez la juez Margarita Gómez, que en varios momentos de este interrogatorio ha tenido que llamar la atención al testigo. “Le recuerdo que el delito de falso testimonio está castigado con penas de prisión y multa”, ha advertido la titular del Juzgado de lo Penal Número 1.

Pero pese a la advertencia, los fallos de memoria han continuado. “¿Tampoco recuerda si habló después con Dimas por teléfono?”, ha insistido el fiscal, a lo que el testigo ha vuelto a responder que no. “Si quiere le pongo la conversación”, ha insistido Ródenas, que finalmente ha optado por hacerlo. “Pues mire, le vamos a poner la conversación a ver si así hace memoria, si su enfermedad se lo permite”.

“Lo que le está preguntado el fiscal es que si es su voz”

En la sala se han vuelto a escuchar entonces dos conversaciones telefónicas entre David Gutiérrez Marichal y Dimas Martín. En una de ellas, Marichal informaba a Dimas de que el Seprona había acudido a la finca e incluso le decía que estaba pensando recriminarle al agente que entrara en la propiedad. En la otra, le daba también detalles de cómo iban las obras, le explicaba que “los techos” ya estaban colocados y Dimas le daba instrucciones para ir a recoger más material.

“¿Es su voz?”, le ha preguntado el fiscal tras escuchar la primera de las conversaciones. “Yo no lo recuerdo”, ha vuelto a contestar el testigo, provocando una nueva intervención de la juez. “Lo que le está preguntado el fiscal es que si es su voz”, le ha enfatizado. “Si ésa es mi voz, yo no me acuerdo”, ha vuelto a responder Marichal, tensando aún más el ambiente del interrogatorio. “¿Tampoco recuerda su voz?, ¿y recuerda lo que acaba de oír en esa conversación o ya se le ha olvidado?”, le ha planteado Ródenas.

“Pues todo no, es que chiquita conversación. Yo nunca he tenido una conversación tan larga”, ha respondido tras escuchar esa grabación de unos minutos. “No estamos aquí para perder el tiempo, esto es un juicio”, ha vuelto a advertir entonces la juez. Y escenas similares se han vuelto a repetir cuando el fiscal ha pedido escuchar la segunda grabación, en la que Dimas Martín le dice a David Gutiérrez Marichal: “Ya le he dicho a Lemes que la obra la estás haciendo tú”.

“Lo más que oigo ahí es lluvia”

“¿Por qué le dice Dimas que la obra la está haciendo usted?”, ha insistido Ródenas. “Es que no lo sé, no lo recuerdo”, ha vuelto a repetir el testigo. “Lo más que oigo ahí es lluvia. Es lo más que oigo. Lluvia, lluvia y lluvia”, ha llegado a afirmar, para evitar responder sobre el contenido de esa conversación, en la que se escuchaba algo de viento de fondo. “Los demás lo hemos oído todos”, ha subrayado el fiscal. “Yo no le digo a usted que pueda ser o no, pero yo no lo recuerdo. Yo no hago obra ninguna”, ha insistido.

Ésta última frase es otra de las que más ha repetido el testigo durante su declaración. “Yo no entiendo de obras. No sé hacer nada de una obra. No sé ni poner un bloque”, ha ido respondiendo en distintos momentos del interrogatorio. Esto ha sido contestado por el fiscal con las conversaciones telefónicas y con la propia declaración que el mismo testigo prestó en el Juzgado, cuando fue llamado a declarar en fase de instrucción, y en la que afirmó que trabajaba como peón. “Es que no me acuerdo”, se ha vuelto a escuchar cuando Ródenas le ha preguntado por el contenido de esa declaración. Sobre esto, lo único que ha matizado el testigo es que “ha podido trabajar de peón”, pero “siete u ocho meses”. Y al final de su declaración también ha querido aclarar que “si alguna vez” hizo “algo” en esa finca de Dimas “no fue obligado”.

“¿Usted se cree que puede venir así a un Tribunal?”, le ha reprochado el fiscal, que ha pedido que el testigo no abandonara la sala hasta el final de la vista. Ahí, al exponer las conclusiones finales del juicio, ha pedido que se deduzca testimonio contra David Gutiérrez Marichal por un posible delito de falso testimonio. “Desconozco si es verdad que tiene una enfermedad mental”, ha cuestionado Ródenas, que ha pedido que se investigue los hechos, no solo por su “falta de memoria”, sino porque no ha sido capaz de “reconocer ni su propia voz” durante el juicio.