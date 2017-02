Bandera roja en todas las playas de Lanzarote y La Graciosa

La bandera roja ondea en todas las las playas de Lanzarote y La Graciosa, así ha informado el Gerente del Consorcio de Emergencias y Seguridad de Lanzarte, Enrique Espinosa. Asimismo han informado que se ha declarada la situación de alerta por lluvias y la prealerta por vientos y fenómenos costeros en toda Canarias desde este sábado, hasta nuevo aviso en la Comunidad Autónoma de Canarias. La prealerta por lluvias especifica que además el fenómeno puede ser significativo en el norte y oeste de las Islas con probables chubasco localmente fuertes. En estas primeras horas del temporal, no ha habido incidentes importantes que resaltar. También los puertos de la isla están todos operativos, aunque Los Mármoles tiene algunas dificultades.

Recomendaciones



⦁ Revisa el estado de las azoteas, desagües, etc. Si vives cerca de algún barranco, informa a tu Ayuntamiento si está saturado de deshechos, escombros, etc.

⦁ Ante la inminente llegada de lluvias fuertes, estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.

⦁ Nunca (incluso en épocas de verano), acampes en lugares inundables: cauces de barrancos, etc.

⦁ Si es posible, permanece en tu vivienda, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo.

⦁ Evita circular en coche durante las lluvias fuertes, si es imprescindible, extrema las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo.

⦁ Circula preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.

⦁ En caso de tener que cruzar por zonas inundadas donde el agua tenga corriente, átate una cuerda a la cintura, sujeta en el otro extremo a algún objeto fijo o pesado.

⦁ No cruces por puentes a los que el agua rebase por encima.

⦁ Si el problema te sorprende en casa, evita que las sustancias tóxicas y/o inflamables entren en contacto con el agua.

⦁ No entres en las zonas inundables de la casa, como garajes, sótanos, etc.

⦁ Nunca utilices el ascensor, el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento.

⦁ Desconecta la corriente eléctrica.

⦁ Si llega el caso, no dudes en abandonar la vivienda, dirigiéndote a un lugar más elevado, o a donde las autoridades estén remitiendo a los vecinos.

⦁ Si el agua te aísla en la parte superior de tu casa, no la abandones a nado, la corriente te puede arrastrar, es preferible esperar ayuda.

⦁ No sobre valores tus posibilidades, se prudente, y en caso necesario, espera la ayuda especializada.

⦁ Acabada la emergencia, no regreses a tu vivienda hasta que los técnicos te indiquen que es seguro hacerlo.

⦁ Una vez se pueda acceder a las viviendas, no enciendas fósforos ni dispositivos que desprendan chispa alguna, incluido el interruptor de la luz.

⦁ Beber sólo agua embotellada.