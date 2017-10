Ciudadanos logra que Arrecife apruebe modificar la ordenanza de vados

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) ha conseguido este martes que el Ayuntamiento de Arrecife dé luz verde a la moción en la que se solicitaban la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de las licencias de vados.

“Es muy importante simplificar la burocracia y los requisitos a los que se enfrentan los arrecifeños a la hora de solicitar licencias de vado”, por lo que“hoy se ha dado un paso hacia adelante para facilitar un complejo proceso para los demandantes”, ha señalado la portavoz municipal de Cs en el Consistorio capitalino, Delia Hernández.

En este sentido, Hernández ha explicado que “además de las trabas con las que se encuentran los vecinos para solicitar su vado”, existe también “retraso en la adjudicación de vados después de que paguen fielmente las tasas”, y ha lamentado que “hay particulares que van a pagar ahora una renovación del año cuando ni siquiera tienen el vado colocado”. Así, ha pedido al departamento de Movilidad que “asuma responsabilidades para poner fin a estos problemas”, además de “buscar soluciones al retraso en los informes de viabilidad para la colocación de terrazas en exteriores”, así como para “mejorar el estado de las señales de vado”.

Asimismo, el concejal de Cs, Víctor Duque, ha celebrado que “el plenario también haya aprobado la moción para instalar puntos públicos de carga para vehículos eléctricos”, "Se trata de fomentar el uso de este tipo de vehículos en la ciudad”, además de“promover la movilidad responsable y respetuosa con el medio ambiente en zonas de interés turístico de Arrecife”, ha recalcado.

Críticos con la modificación de crédito

Por otro lado, desde Ciudadanos se han mostrado críticos con “la modificación de crédito por transferencia a causa de las deudas que acumula el consistorio por no personarse en causas judiciales”. "Es indignante que otros proyectos no reciban el dinero que merece por la falta de responsabilidad del equipo de gobierno”, considera el partido.

“Una buena gestión del erario público no significa poder hacer trasvases cada vez que se quiera por no saber gestionar como es debido cada área”, ha manifestado Deñia Hernández. "No se puede estar esperando a que llegue dinero de otras instituciones para poder suplir lo que se gasta de más en este ayuntamiento”, ha añadido.