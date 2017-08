“Este verano ha sido nefasto. Hemos vuelto otra vez a las andadas”. Eso es lo que ha denunciado un vecino de Nazaret, que asegura que ha pasado tres días prácticamente sin agua, porque “llega sin fuerza”. Y la misma queja se ha recibido en La Voz desde otras localidades del norte de la isla, como Máguez. “Llevan todo el día sin echar agua y varios días cortándola de noche y en el servicio de atención al cliente de Canal Gestión no se molesta ni en contestar”, denunciaba el pasado viernes otro vecino de esta localidad.

Por su parte, desde la empresa afirman que hubo “una avería”, “una entrada de aire en la red de transporte del norte”, que hizo que disminuyera la presión. Además, añaden que a esto se sumó “un mayor consumo de agua” en Órzola, que vinculan a las fiestas que se han celebrado este fin de semana en la localidad.

“Se fue arreglando y se supone que este lunes tendrían que tener el servicio regularizado”, sostienen desde Canal Gestión. Sin embargo, las quejas vecinales continuaban en esta jornada. “Llega sin fuerza y no te puedes ni duchar”, aseguraba a La Voz Francisco Rodríguez, vecino de Nazaret.

Al respecto, Canal Gestión sostiene que aunque ya han dado el problema por “resuelto”, puede que en algunas zonas aún se esté “regularizando el servicio”, “hasta que el agua coge la presión que tiene que coger”, especialmente para llegar “a las zonas más altas”.

“Es una tomadura de pelo lo que está ocurriendo”

Por su parte, los vecinos afectados no solo se quejan de los “cortes” de agua, sino también de la atención recibida por parte de la empresa. “Llevo llamando desde el viernes y más que un teléfono de información, es un teléfono de choteo”, critica Francisco Martínez, que considera que “es una tomadura de pelo lo que está ocurriendo”.

Según este vecino, en estos días no ha recibido ninguna explicación, salvo que “están en ello”. Además, se queja de que éste no es el primer corte que sufren durante este verano. “De misma manera que tengo que decir que en los últimos tres años han trabajado como han tenido que trabajar, en este caso yo no sé qué pasa”, afirma, señalando que en su opinión el servicio ha empeorado durante este verano.

Por eso, reclama también explicaciones por parte de Canal Gestión. “La información es sagrada. Y cuando los ciudadanos llamamos y nos quejamos, nos gusta que se nos atienda y nos digan la verdad”, señala.