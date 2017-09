Queja de un comerciante contra el servicio de parques y jardines de Arrecife

Un lector se ha dirigido a La Voz de Lanzarote para mostrar su queja contra el servicio de parques y jardines de Arrecife.

Según explica, este hombre tiene un negocio en la calle Manolo Millares frente al cual hay un árbo enfermo, "el cual tiene una plaga de cochinilla o mosca blanca".

"Desde el Ayuntamiento no se hacen responsables después de dos quejas y nos remiten a la empresa de Parques y Jardines, en este caso Ferrovial. Al hacer la solicitud aparece un operario de dicha empresa que tan solo hace unos apuntes del problema y despues de dos semanas nadie lo soluciona", asegura.

Este vecino no entiende "como pagando impuestos como cualquier otro comerciante de la zona no solucionan el problema". "El árbol no deja de soltar basura de manera constante (copos blancos de la plaga, hojas y un sinfín de insectos) ensuciando de manera constante la fachada, comercio, y otros enseres de la via publica tales con aceras, bancos y farolas". "Ya no sabemos a quien acudir", concluye.