Piden más control del nudismo en las playas de Papagayo

Una lectora de La Voz se queja del poco control que existe en las playas de Papagayo sobre la práctica del nudismo en zonas que no están habilitadas para ello. En este sentido, apunta que se debe regular y que incluso tiene que sancionarse y controlar que el nudismo sólo se lleve a cabo en las áreas establecidas a tal fin. Según expone esta lectora ya no puede ir a ninguna playa de Papagayo con su hijo “por el poco control del nudismo” en zonas que no son nudistas.

“Es una pasada el desbordamiento de hombres y mujeres, la mayoría inglesas que no se intimidan ni ante niños menores”, expone esta lectora. Para esta mujer, que lleva toda la vida residiendo en la isla, “es una vergüenza”. Así, reitera que “tanto en verano como en invierno, no puedo de disfrutar de las playas de Papagayo con mis hijos. Tan famosas que son y que no hagan nada al respecto”. Añade que “todos tenemos derecho a disfrutar de las playas de nuestras islas”.