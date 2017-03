Un lector pide que se recuperen los Autos Sacramentales en las fiestas de Los Dolores de Tinajo

Un lector de La Voz se queja que “muchos vecinos de Tinajo y conejeros varios en general” han hecho llegar al alcalde del municipio, Jesús Machín, su petición para que se recuperen los Autos Sacramentales de Los Dolores sin que hayan obtenido respuesta. “Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni 'un minuto, ahora le atiendo'. Este lector considera “injusta” esta situación.

En este sentido señala que hay gente que echa de menos estos Autos Sacramentales y critica lo que considera “pasotismo” del alcalde de Tinajo que “cree que el Ayuntamiento es suyo y que las opiniones de los vecinos no sirven para nada”.

Este lector recuerda que los Autos Sacramentales en las fiestas de Los Dolores representan “todo lo que la leyenda cuenta acerca de por qué la ermita está dónde está y honra a quien honra”. Apunta que este acto fue eliminado “con la excusa de la crisis económica”. No obstante, señala este lector que hay gente que no entiende "cómo no ha vuelto al programa un acto tan fundamental".