“¿Puedo hacer alguna aclaración?”. Con esa pregunta ha terminado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, su declaración como testigo ante la Sala de lo Penal del TSJC, en la segunda jornada del juicio del caso Stratvs. “Solo si es en relación a las preguntas”, le ha respondido el magistrado que preside a Sala, dado que en ese momento ya había sido interrogado por todas las partes y debía retirarse. “Entonces no, porque no se me ha preguntado por eso”, ha contestado San Ginés, que aún así ha continuado hablando.

Así, ha explicado que lo que quería era responder a lo que ha “leído en algunos medios de comunicación” sobre la declaración que el pasado lunes prestó en el juicio una de las acusadas, la alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña. Concretamente, la regidora municipal afirmó que el Cabildo no les respondió cuando le pidieron ayuda interadministrativa para poder culminar los expedientes sancionadores abiertos a Stratvs en el año 2013. “Me ahorro la aclaración, pero no es verdad que no prestásemos asistencia jurídica al Ayuntamiento de Yaiza”, ha apostillado San Ginés antes de levantarse. A continuación, ha tomado asiento entre el público, ya que el magistrado le ha indicado que podía permanecer en la sala o marcharse. “Pues me voy a quedar”, ha respondido Pedro San Ginés.

En su declaración, el presidente ha tenido que explicar por qué entendió necesario “supervisar” el informe pericial realizado por la jurista del Cabildo Joana Macías, que había sido solicitado por el Juzgado instructor del caso Stratvs. Tal como ha recordado el fiscal Ignacio Stampa, San Ginés remitió ese informe al Juzgado junto a un escrito en el que advertía que no había sido “supervisado ni validado” por los servicios jurídicos de la Corporación.

“¿Tiene la costumbre de analizar, leer, pedir análisis o consultas sobre los informes que realiza un perito para un Juzgado?”, le ha preguntado el fiscal. “No puedo tener por costumbre lo que es excepcional”, ha respondido San Ginés, que ha admitido que “cree” que fue “la única vez” que se dirigió al Juzgado cuestionando el contenido de una pericial, y encargando después hasta cinco ‘contrainformes’. Según ha explicado, en éste caso lo hizo porque le “preocupó” su contenido y porque incluía consideraciones sobre el Plan Especial de La Geria que “no compartían” otros juristas del Cabildo. En ese informe, Joana Macías advertía de los vicios de nulidad de ese Plan de La Geria, que finalmente fue anulado por los Tribunales con una sentencia que ya es firme.

Momentos tensos con intervenciones del presidente de la Sala

El presidente del Cabildo ha protagonizado una tensa declaración en la que ha tenido que intervenir hasta en dos ocasiones el presidente de la Sala, cuando San Ginés ha cuestionado la pertinencia de las preguntas que le hacían tanto el fiscal como la abogada de la acusación popular. En la primera, el fiscal había pedido que se le mostrara al testigo una foto suya en la fiesta de inauguración de la bodega Stratvs, que en ese momento ni siquiera tenía licencia de actividad. “La foto está borrosa, pero si no estoy en ésa puedo estar en otras fotos. No sé qué trascendencia puede tener una foto, aunque parece que mucha”, ha cuestionado Pedro San Ginés, provocando la primera intervención de presidente de la Sala. “Le pregunta si estuvo”, ha zanjado el magistrado.

La segunda se ha dado cuando la abogada de la acusación popular le ha preguntado si posteriormente acudió en alguna ocasión como usuario al complejo Stratvs. “Supongo que sí. No recuerdo todo lo que hago en todos los momentos de mi vida. Creo recordar que fui a un concierto de Sonidos Líquidos, pero no sé qué trascendencia puede tener esto”, ha vuelto a decir San Ginés, generando una nueva reacción del magistrado: “Usted contesta si lo sabe, y si no lo sabe no contesta”.

A estos se han sumado otros momentos tensos durante el interrogatorio. Uno de ellos, cuando el fiscal le ha pedido a San Ginés que leyera un escrito que remitió al Juzgado aportando otros informes periciales. “¿Lo puede leer?”, le ha pedido el fiscal. “¡Y usted también lo puede leer!”, ha sido la respuesta. “Pero usted es el testigo y tiene la obligación de contestar, si el juez lo estima pertinente”, le ha contestado el fiscal, ante lo que San Ginés ha mirado al magistrado. “¿Tengo que leerlo?”, ha preguntado. “Sí”, le ha respondido, dado que es habitual que en los juicios se solicite a los testigos, peritos o acusados que lean parte de algún documento que se les exhibe durante la vista.

San Ginés, al fiscal: “Sabe usted que no”

Ese primer escrito que ha tenido que leer San Ginés fue enviado por él a los Juzgados, respondiendo a otra solicitud de informes. Y en él se limitaba a señalar que daba traslado de lo que se había solicitado. Y lo mismo hizo en otros dos escritos que también ha tenido que leer durante el juicio. “¿Hay algún comentario aparte de eso?”, le ha preguntado el fiscal. “Sabe usted que no”, ha contestado el testigo con tono molesto.

A continuación, le han mostrado el escrito que adjuntó al remitir el informe pericial de Joana Macías y otro del técnico Gustavo Navarro, sobre cómo afectaba el Plan de La Geria a la bodega Stratvs. “¿Por qué en éste dice que no han sido supervisados ni validados? ¿Por qué debían serlo?”, le ha preguntado. “No he dicho que debían serlo, he dicho que no lo habían sido”, ha respondido San Ginés, que han insistido en que el informe incluía “criterios no compartidos por otros letrados”. “¿Pero por qué éste lo consulta?”, ha vuelto a preguntar el fiscal. “Porque no había ninguna razón para no consultarlo”, ha contestado el presidente, que no ha aclarado si en otros casos conocía siquiera el contenido de los informes que remitía al Juzgado, con un “no recuerdo, no lo sé”.

Después, ha confirmado que pidió varios ‘contrainformes’ de la pericial de Macías. A preguntas del fiscal, primero se ha referido a uno, pero después ha ido agregando que solicitó ‘contrainformes’ a los otros dos juristas de la Oficina del Plan Insular, al director de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Santana –del que ha dicho que no recordaba el apellido-, y al Gobierno de Canarias. “Creo que también le pedí un informe, ahora que lo recuerdo, ya puestos a recordarlos todos”, ha señalado tras referirse a este último. A continuación, el fiscal le ha pedido que aclarara por qué el Cabildo tenía copia de un informe realizado para el Juzgado y por qué se lo fue “pasando” a distintos técnicos, cargos de libre designación y al Gobierno de Canarias. “Porque emana de un área del Cabildo. Y yo no soy jurista ni juez. Y lo veo y como me preocupa, pido informes”, ha respondido.

“No lo recuerdo” y “tampoco lo recuerdo”

Además de no recordar el apellido del director de Ordenación del Territorio del Cabildo, San Ginés también ha tenido otros olvidos durante su declaración. Uno de ellos, relativo también a un apellido, el de la jurista de la Oficina del PIOT a la que encargó uno de los ‘contrainformes’, Delia Fernández, que es sobrina de Felipe Fernández Camero, y a la que se ha referido como Delia.

Y tampoco recordaba si él es presidente del Patronato de Espacios Naturales de Lanzarote –“creo recordar que sí, no sé”, “el Cabildo es muy presidencialista” -, ni si como presidente de ése órgano ha adoptado alguna medida contra Stratvs. “No lo recuerdo”, ha respondido. “¿Y desde el Cabildo ha adoptado medidas, mientras ha tenido competencias en el área de Medio Ambiente?”, ha insistido la abogada de la acusación popular, a lo que San Ginés ha respondido con un “tampoco lo recuerdo”.

Además, la misma expresión se ha repetido cuando la letrada le ha preguntado por las instalaciones que vio en Stratvs - que solo tenía autorización para una bodega de 900 metros y la rehabilitación de una casa protegida-, cuando acudió a la fiesta de inauguración: “No recuerdo detalles, pero vi todo lo que nos enseñaron. Vi todo lo que había”.

Lo que sí recordaba es que acudió a la boda de la hija de Juan Francisco Rosa. “Sí, sí. Asistí a la boda de Daniel y de Noelia, con mucho gusto además”, ha respondido a esa pregunta, matizando a continuación que fue la familia del novio quien le invitó. En cuanto a la inauguración de Stratvs, no ha precisado cuánta gente acudió, afirmando que no es “policía local ni especialista en cálculo de personas por metro cuadrado”. Pero sí ha afirmado que “a todos los que estaban allí” les enseñaron las instalaciones, que entre otras cosas incluían una tienda y un restaurante sin ningún tipo de permiso, además de una bodega que superaba con creces lo autorizado por el Gobierno de Canarias.

Cuando se celebró esa fiesta de inauguración, el Ayuntamiento ni siquiera había otorgado aún la licencia de actividad, cuya concesión es lo que se juzga en esta pieza del caso Stratvs. “¿El vino que tomaron era el de la bodega?”, le ha preguntado el fiscal. “Supongo, sí no nos engañaron”, ha respondido San Ginés, lo que evidenciaría que las instalaciones llevaban funcionando incluso desde mucho antes de esa inauguración. Tal como se puso de relieve en la primera jornada del juicio, cabe recordar que a esa fiesta asistieron varios acusados en la causa, que siete meses después de esa inauguración intervinieron en la concesión de la licencia de actividad. Al respecto, tanto la alcaldesa como los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno, y que asistieron a esa fiesta, declararon que cuando más de medio año después otorgaron la licencia de actividad no sabían que la instalación ya estuviera funcionando ni que incluyera también una tienda y un restaurante.