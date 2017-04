Rosa pierde su última batalla en los tribunales para intentar salvar el Plan de La Geria

El empresario Juan Francisco Rosa ha visto rechazado el último recurso que le quedaba para intentar salvar el Plan Especial de La Geria. En un auto fechado el pasado 29 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima el recurso que presentó el empresario, a través de BTL Lanzarote, con el que pretendía que se revisara la sentencia que anuló ese documento.

Rosa, que ha utilizado el Plan de La Geria en su defensa en el caso Stratvs, ya había presentado un primer recurso contra ese fallo. Sin embargo, ni siquiera fue admito a trámite, al haberlo registrado fuera de plazo. Fue entonces cuando presentó este segundo recurso de revisión, que es el que ahora ha sido rechazado.

La defensa de Juan Francisco Rosa negaba que su primer recurso se hubiera presentado de forma extemporánea e insistía en que el plazo debía contarse no desde la notificación de la sentencia, sino desde que se resolvió una aclaración del fallo solicitada por otra de las partes del procedimiento. Sin embargo, el TSJC responde que incluso calculando los plazos a partir de la fecha que plantea Rosa, “el recurso se presentó fuera de plazo”.

En principio, la ley establece 30 días para recurrir una sentencia desde su notificación. En este caso, el fallo se dictó el 2 de noviembre y Rosa no registró su recurso hasta el 16 de enero, “a las 18,27 hora peninsular”. El primer decreto declarándolo extemporáneo subrayaba que se había “excedido en mucho el plazo”. Ahora, el TSJC añade que incluso con el cálculo que plantea el abogado de Rosa, e “incluyendo el día de gracia establecido”,ese plazo hubiera terminado a las 15 horas del 16 de enero. Además, el auto deja claro que contra esta nueva resolución ya no cabe recurso alguno.

Un Plan “trascendental” para el caso Stratvs, según el Gobierno canario

Junto a Juan Francisco Rosa, también recurrió la sentencia que anuló el Plan de La Geria el Gobierno de Canarias, pese a que había anunciado que no lo haría. En ese recurso que se presentó ‘a escondidas’, y que trascendió cuando ya había sido rechazado, el Ejecutivo regional alegaba que el Plan “tiene una enorme trascendencia para la resolución final” del caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para Rosa. Incluso, el Gobierno aportó en su recurso documentos de esa causa penal. En ella, Rosa ha utilizado en su defensa el Plan Especial de La Geria, alegando que con él la bodega quedaba “perfectamente legalizada”.

Tras conocerse la existencia de ese recurso, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que lo habían presentado “por error”. Según declaró, habían dado orden de no recurrir, pero alguien “se despistó y lo firmó”. El motivo por el que tanto el Cabildo de Lanzarote como el Ejecutivo regional habían anunciado que no recurrirían es la falta de interés casacional, es decir, que no había argumentos para sostener un recurso ante el Tribunal Supremo. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con el que finalmente presentó el Gobierno de Canarias, que no fue siquiera admitido a trámite.

En su auto, el TSJC recordaba que la sentencia se basó en una “doctrina jurisprudencial unánime y constante”, ya que el documento se tramitó vulnerando la Ley e incumpliendo una sentencia anterior, que había anulado el primer Plan de La Geria. En ese momento, en lugar de volver a iniciar el procedimiento, lo que hizo el Gobierno canario fue “conservar y convalidar” todos los trámites y volver a aprobarlo. Ese momento, el Plan recibió una cascada de recursos en los Tribunales, incluyendo uno del Ayuntamiento de Tinajo. Y hasta el momento se han resuelto al menos dos, volviendo a anular el Plan. El primero en prosperar fue el presentado por Agustín Márquez, en una sentencia que es la intentaron recurrir sin éxito el Gobierno canario y el empresario Juan Francisco Rosa.

Rosa vinculaba el éxito de La Geria “al éxito de sus bodegas”

En cuanto al recurso de Rosa, que no ha sido analizado por presentarse de forma extemporánea, vinculaba el éxito del espacio protegido de La Geria “al éxito de sus bodegas” y a “los vinos malvasía y moscatel de Lanzarote”. De ellos llegaba a decir que ya eran “muy apreciados en la edad antigua, en particular en la era romana”, cuando lo cierto es que ni siquiera existían bodegas en la isla. De hecho, las primeras referencias sobre la plantación de viñas en Canarias datan del siglo XV, diez siglos después de la caída del imperio romano y del fin de la "edad antigua".

Además de delitos contra la ordenación del territorio, por haber construido un complejo de 12.000 metros cuadrados –incluyendo además de la bodega un restaurante, una tienda y varias terrazas pavimentadas- con una licencia para construir un almacén de 900 metros, Rosa está acusado también de otra larga lista de delitos en el caso Stratvs. Entre ellos, delitos contra el patrimonio –por haber derribado una vivienda protegida preexistente-, de usurpación –por ocupar suelo de la familia Negrín para esta construcción-, contra el medio ambiente –por la emisión de vertidos contaminantes- , de estafa y de tráfico de influencias. Junto a él están acusados políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.