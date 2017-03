Hace casi cinco años denunció a su ex marido por violación, pero al llegar el juicio este miércoles, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la víctima intentó no declarar contra el acusado, Jorge Manuel B.C. “Ha estado un año en la cárcel y en el psiquiátrico, creo que ya ha cumplido su pena”, sostuvo la mujer, según recoge el diario La Provincia, haciendo referencia al tiempo que su ex pareja pasó en prisión provisional a la espera de este juicio.

Sin embargo, cuando la magistrada que preside la Sala le recordó que tenía la obligación de declarar, al estar personada en el procedimiento, la mujer volvió a relatar los mismos hechos que denunció en su día. “Me arrancó la ropa, me golpeó en los muslos, me arañó y me dijo que iba a ser su esclava”, recordó durante el juicio.

Los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2012, en Arrecife, cuando la mujer acababa de dejar a los niños en el colegio. En ese momento, su ex marido se presentó en su domicilio, tras haberle dicho que quería hablar de su separación. “Llegué a casa con el pensamiento de arreglar las cosas, pero cerró con llave, se acercó de malas maneras y me metió en el dormitorio. Quería darme una lección, un escarmiento”, relató la víctima. “Solo pensaba en mis hijos y en poder salir de allí. Por eso no me revelé mucho”, agregó.

"Impulsivo, machista y resentido", según la perito

Durante el juicio, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el acusado negó los hechos, por los que la Fiscalía le pide 12 años de prisión. No obstante, Jorge Manuel B.C. solo contestó a preguntas de su abogado y se negó a responder al Ministerio Fiscal, acogiéndose a su derecho a no declarar.

Por su parte, tal como publica la Provincia, la psicóloga forense que declaró como perito describió al acusado como “impulsivo, machista y resentido”. En cuanto a la mujer, considera que su relato es veraz porque “no exagera ni parece inventarse nada” y tampoco se observan “deseos de venganza”. De hecho, la víctima llegó a definirle como “un buen padre con sus hijos”, pero “celoso y machista con ella”.

El juicio estaba previsto que se celebrara en junio de 2016, pero entonces el acusado no se presentó a la vista y se tuvo que dictar una orden de busca y captura contra él. Después, se fijó una nueva fecha para este miércoles, cuando finalmente quedó visto para sentencia.

Además de 12 años de prisión, la Fiscalía pide que se le imponga una orden de alejamiento durante 20 años y que abone a su ex mujer una indemnización por daños de 10.000 euros. En el escrito de acusación, entre otras cosas, el Ministerio Fiscal relataba que el acusado obligó a su ex mujer “a practicarle sexo oral a pesar de la negativa de ella" y después la "penetró vaginalmente sin ningún tipo de protección mientras ella lloraba". Como consecuencia de esa agresión, la mujer sufrió diversas lesiones en la parte baja del vientre, los glúteos y el muslo izquierdo.