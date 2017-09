El hermanastro de Verónica dice ahora que confesó porque la policía le "pegó y amenazó"

Zeus, el hermanastro de Verónica, ha hecho uso de la última palabra a la que tienen los acusados en el juicio y lo ha hecho para acusar a la policía de haberle "pegado" y "amenazado de muerte". De esta forma se ha retractado de lo que declaró en su día en comisaría. "Nunca vi maltrato, lo dije porque me amenazaron", ha afirmado Zeus, que ha asegurado además que estuvo "tres o cuatro días en los calabozos sin comer" y que le daban "cogotazos", aunque ha reconocido, al ser preguntado por la jueza, que "no" denunció los hechos.

El hermanastro de Verónica ha roto así su silencio después de que se acogiera a su derecho a no declarar como acusado en el juicio. "Perdí mi trabajo, mi pareja, y me señalan por algo que no hice", ha dicho el joven, declarándose así inocente. Su defensa, de hecho, ha pedido su absolución, pues considera que "no ha quedado acreditado delito alguno". Su letrado ni siquiera cree que los malos tratos hayan quedado acreditados, pero "mucho menos que Zeus los hubiera consentido". "Es inocente", ha defendido.

A este respecto, ha apuntado que Zeus era en 2003 "menor de edad" y que "cuando cumplió la mayoría no vivía de forma habitual en la vivienda", además de que "no tiene obligación de denunciar por ser familiar directo".

Piden que la pena por profanación sea una multa en caso de condena

Las defensas de la madrastra y de la hermanastra de Verónica también han pedido la absolución de sus representadas, solicitando además que, en el caso de que sean condenadas por profanación de cadáveres, la pena de cárcel sea sustituida por multa, precisando en el caso de Keila su abogado que lo sea "en el grado menor", pues la joven "no tiene trabajo ni ingresos". El abogado de la hermanastra de Verónica también ha pedido que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas justificando su petición en que "el escrito de acusación tardó cinco meses cuando la ley dice que deben ser 10 días" y en que hubo "dos suspensiones del juicio".

Aunque Keila no está acusada de malos tratos, su abogado ha dedicado gran parte de sus conclusiones finales para intentar echar abajo las declaraciones de los testigos que hablaron del "abandono" de Verónica. "Ningún testigo relata malos tratos, sólo que iba mal vestida y que estaba delgada", ha señalado. También ha quitado credibilidad al testimonio del hermano biológico de Verónica, que aseguró en el juicio que supo de malos tratos "por gente del pueblo". "No es creíble", ha considerado el letrado al no haber identificado quién se lo diho.

En cuanto a la profanación de da cadáveres, delito que sí se le imputa a la hermanastra de Verónica, su letrado no cree que los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron madre e hija meses antes del hallazgo del cadáver justifiquen nada. Además, ha apuntado a la existencia de un documento que, según él, se encuentra "en la historia clínica de Verónica" aunque la fiscal ha dicho que "no consta que tuviera asistencia sanitaria alguna", que demostraría que la joven fue examinada en el centro de salud de Titerroy el 12 de febrero de 2013. "¿Cómo iba a profanar su cadáver si aún estaba viva?", ha cuestionado.

La defensa de Carmen Delia no cree que se haya probado ningún delito

La defensa de Carmen Delia tampoco cree que hayan quedado probados los malos tratos a Verónica y ha recordado que su representada de lo que estuvo imputada al principio fue de un delito de homicidio y/o encubrimiento y que "siempre se le tomó declaración por esto" "Se deshechó la imputación por homicidio y, de alguna forma, un caso que fue tan mediático, no podía quedar vacío de contenido", ha manifestado.

El abogado de la madrastra de Verónica cree que en el juicio "se ha conferido un interrogatorio somero" que no ha conseguido "precisar los hechos". "Lo que no queda probado, no puede ser fundamento condenatorio", ha señalado. Y es que, a juicio del letrado tampoco ha quedado acreditado que hubiera malos tratos."Nada hemos escuchado sobre palizas", ha dicho la defensa de Carmen Delia, para quien tampoco los testimonios de los vecinos demuestra nada. "Nadie dijo que iba desnutrida, eso es una apreciación subjetiva", ha indicado, añadiendo que podría ser que Verónica fuera de "constitución delgada". "E ir mal vestida no constituye delito alguno", ha añadido.

¿Qué era lo que hacía en el campo. No lo sabemos", ha continuado cuestionando el abogado, quien cree también que para probar que Verónica era "encerrada" en un garaje "se necesitan otras pruebas" aparte de las declaraciones en sede policial de los hermanastros. "Y no se determinó cuál fue su habitación", ha añadido el letrado, quien considera que en cualquier caso no concurrirían los agravantes de parentesco y de abuso de superioridad pues ya se recogen en el tipo de delito.

La defensa de Carmen Delia tampoco cree que hubiera habido profanación de cadáveres "en el presunto de los casos" pues considera que, si lo enterró sin destruirlo y luego lp cambio de sitio, no cometió delito pues siempre respetó el conservarlo". Y si se determinara que la madrastra de Verónica profanó el cadáver, cree que "no sería merecedora de un reproche legal" pues habría actuado como "encubridora" de su cónyuge, "actitud que está contemplada exenta de responsabilidad penal".