Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular consideran que ha quedado acreditado que Verónica fue víctima de malos tratos continuados antes de morir. "Verónica sufrió un trato vejatorio, denigrante, indigno e inhumano", ha señalado en sus conclusiones finales la abogada de la acusación particular, quien ha apuntado que "aunque no se ha podido saber cómo murió, sí hemos podido saber como vivió".

A juicio de la letrada, que representa al hermano biológico de Vernónica, la joven "tuvo cualquier cosa en su vida menos amor, paz y protección". "¿A alguien le ha quedado la duda de que el trato a Verónica no fuera humillante y denigrante?, ha preguntado dirigiéndose a la sala, tras recordar los testimonios de los vecinos de Tinajo que reconocieron en el juicio el "abandono" de Verónica.

La abogada de la acusación particular ha hecho suyas también las cuestiones planteadas por la fiscal, quien ha mantenido las peticiones de pena para los acusados. Así, para Carmen Delia se solicitan tres años y medio de prisión por malos tratos habituales y profanación de cadáveres, mientras que para Zeus, el hermanastro de Verónica, se piden tres años de cárcel, al estar acusado sólo por malos tratos por omisión. El Ministerio Fiscal considera que concurren en los dos acusados los agravantes de reincidencia y abuso de superioridad. En el caso de Keila, la hermanastra, se enfrenta a una petición de pena de cinco meses por profanación de cadáveres con el agravante de parentesco, circunstancia que según la fiscal también concurría en el caso de Carmen Delia en relación a este delito.

"Un plus de culpabilidad"

Para el Ministerio Fiscal, ha quedado acreditado que Carmen Delia tuvo sometida a Verónica a "continuos malos tratos" y que "desatendió por completo sus necesidades elementales" como la alimentación, la vestimenta. Y ello, ha apuntado la fiscal, "con un plus de culpabilidad" por la discapacidad intelectual del 68% que presentaba la joven.

"Según sus vecinos de toda la vida, era evidente su desnutrición, la diferencia de trato con respecto a sus hermanastros, que siempre estaban mal vestida, sucia, y trabajando en la finca", ha señalado el Ministerio Fiscal en sus conclusiones finales, donde también ha señalado que "no consta" que Verónica tuviera asistencia sanitaria alguna.

"La hacían dormir en un garaje, lo dijeron ellos en sus declaraciones", que "no podían determinar el tiempo pues pasaba día y noche" y que "la obligaban a esconderse", ha continuado la fiscal, quien ha detalladado el "horror del habitáculo". "No había luz ni ventilación. Sólo un frigorífico oxidado y un colchón lleno de orines, además de excrementos de los perros por todos lados", ha precisado. Según el Ministerio Fiscal, Carmen Delia también tenía conocimiento de que el padre de Verónica "abusaba con habitualidad" de ella. "Y Zeus reconoció que lo sabía", ha añadido.

En cuanto a la profanación de cadáveres, la fiscal ha recordado que Carmen Delia confesó que "guardó la mochila, que comprobó que eran huesos y que enseguida supo de Verónica", así como sus palabras en el momento de su detención y que su ADN se encontró en la bolsa donde estaban los restos. También ha mencionado los mensajes de WhatsApp "que envió a Keila", en concreto en el que se decía "sé que es mi culpa, pero tengo que moverla y no se dónde ponerla".

Pide que se "valore" el silencio de los acusados en el juicio

El Ministerio Fiscal ha pedido también que el tribunal "valore" el silencio de los acusados en el juicio pues, si bien es cierto que es un derecho que ellos tienen, ha mencionado una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala que en aquellos casos donde se ha presentado un material probatorio de cargo de suficiente entidad como para requerir una explicación por parte del acusado, el silencio no es una prueba en su contra, pero sí un elemento a tener en cuenta en el momento de valoración de las pruebas.

"Debe ser valorado sobre todo en el caso de Carmen Delia", ha solicitado la fiscal, mencionando los informes forenses que determinan que "no tiene patología alguna" que le impida hablar ni expresarse, sino que su conducta es "una simulación".